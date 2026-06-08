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Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Красном Лимане - РИА Новости, 08.06.2026
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Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Красном Лимане

Пушилин: ВС России продвинулись в двух микрорайонах Красного Лимана

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы ВС России продвинулись в Коммунальном и Центральном микрорайонах города Красный Лиман в ДНР, рассказал Пушилин.
ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Бойцы ВС РФ продвинулись в Коммунальном и Центральном микрорайонах города Красный Лиман в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«
"В самом городе Красном Лимане идут ожесточенные бои. Противник массово применяет беспилотные летательные аппараты, но наши подразделения отвечают тем же. Есть продвижения наших подразделений в микрорайонах в Красном Лимане - Коммунальный и Центральный", - сказал Пушилин ИС "Вести".
Глава региона добавил, что бойцы ВС РФ продолжают продвижение к северным окраинам Красного Лимана со стороны села Ставки.
В середине мая начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что под контролем Вооруженных сил России находится 85% территории Красного Лимана.
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Специальная военная операция на УкраинеКрасный ЛиманРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВалерий Герасимов
 
 
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