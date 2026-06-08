Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Красном Лимане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы ВС России продвинулись в Коммунальном и Центральном микрорайонах города Красный Лиман в ДНР, рассказал Пушилин.
ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Бойцы ВС РФ продвинулись в Коммунальном и Центральном микрорайонах города Красный Лиман в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
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"В самом городе Красном Лимане идут ожесточенные бои. Противник массово применяет беспилотные летательные аппараты, но наши подразделения отвечают тем же. Есть продвижения наших подразделений в микрорайонах в Красном Лимане - Коммунальный и Центральный", - сказал Пушилин ИС "Вести".
Глава региона добавил, что бойцы ВС РФ продолжают продвижение к северным окраинам Красного Лимана со стороны села Ставки.
В середине мая начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что под контролем Вооруженных сил России находится 85% территории Красного Лимана.