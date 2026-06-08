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ВС России ведут бои в лесных массивах Святогорска, сообщил Пушилин - РИА Новости, 08.06.2026
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10:27 08.06.2026
ВС России ведут бои в лесных массивах Святогорска, сообщил Пушилин

Пушилин: ВС России ведут бои в окрестностях Святогорска в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На краснолиманском участке продолжаются бои в окрестностях лесных массивов Святогорска, сообщил Пушилин.
ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Подразделения ВС РФ ведут бои в лесных массивах Святогорска в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«
"На краснолиманском участке продолжаются бои в окрестностях лесных массивов непосредственно самого Святогорска", - сказал Пушилин ИС "Вести".
Святогорск расположен в на севере Донецкой Народной Республики вблизи от границы с Харьковской областью. В середине мая начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал о продолжении уничтожения формирований ВСУ в этом населенном пункте.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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Вчера, 10:01
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСвятогорскДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьДенис ПушилинВалерий ГерасимовВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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