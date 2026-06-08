ВС России ведут бои в лесных массивах Святогорска, сообщил Пушилин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На краснолиманском участке продолжаются бои в окрестностях лесных массивов Святогорска, сообщил Пушилин.
ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Подразделения ВС РФ ведут бои в лесных массивах Святогорска в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Святогорск расположен в на севере Донецкой Народной Республики вблизи от границы с Харьковской областью. В середине мая начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал о продолжении уничтожения формирований ВСУ в этом населенном пункте.