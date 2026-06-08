ВС России сократили расстояние до Краматорска, сообщил Пушилин

"На Славянском направлении <...> наши войска сократили расстояние до Краматорска", — сказал он ИС "Вести" .

Города составляют агломерацию, через которую идут железнодорожные и автомобильные пути для снабжения группировки ВСУ. Взятие этого укрепрайона откроет российским войскам оперативный простор для дальнейших действий в направлении Днепра и Запорожской области.