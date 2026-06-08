ВС России сократили расстояние до Краматорска, сообщил Пушилин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска приближаются к Краматорску, сообщил Пушилин.
- Также армия успешно ведет бои в лесных массивах Святогорска.
ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Российские военные приближаются к Краматорску, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
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"На Славянском направлении <...> наши войска сократили расстояние до Краматорска", — сказал он ИС "Вести".
Пушилин накануне рассказал, что основная линия укреплений противника в Донбассе осталась в Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке.
Города составляют агломерацию, через которую идут железнодорожные и автомобильные пути для снабжения группировки ВСУ. Взятие этого укрепрайона откроет российским войскам оперативный простор для дальнейших действий в направлении Днепра и Запорожской области.
Глава ДНР также отметил, что армия успешно ведет бои в лесных массивах Святогорска. Он расположен на севере республики вблизи границы с Харьковской областью.
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