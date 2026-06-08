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ВС России сократили расстояние до Краматорска, сообщил Пушилин - РИА Новости, 08.06.2026
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10:01 08.06.2026 (обновлено: 11:54 08.06.2026)
ВС России сократили расстояние до Краматорска, сообщил Пушилин

Пушилин: бойцы ВС России сократили расстояние до Краматорска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска приближаются к Краматорску, сообщил Пушилин.
  • Также армия успешно ведет бои в лесных массивах Святогорска.
ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Российские военные приближаются к Краматорску, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«

"На Славянском направлении <...> наши войска сократили расстояние до Краматорска", — сказал он ИС "Вести".

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Города составляют агломерацию, через которую идут железнодорожные и автомобильные пути для снабжения группировки ВСУ. Взятие этого укрепрайона откроет российским войскам оперативный простор для дальнейших действий в направлении Днепра и Запорожской области.
Глава ДНР также отметил, что армия успешно ведет бои в лесных массивах Святогорска. Он расположен на севере республики вблизи границы с Харьковской областью.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКраматорскДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонбасс
 
 
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