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Подмосковные врачи спасли девушку, случайно вдохнувшую булавку - РИА Новости, 08.06.2026
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11:52 08.06.2026 (обновлено: 13:36 08.06.2026)
Подмосковные врачи спасли девушку, случайно вдохнувшую булавку

Минздрав: подмосковные врачи спасли девушку, случайно вдохнувшую булавку

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиВрачи Наро-Фоминской больницы спасли девушку, вдохнувшую портновскую булавку во время шитья
Врачи Наро-Фоминской больницы спасли девушку, вдохнувшую портновскую булавку во время шитья - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Врачи Наро-Фоминской больницы спасли девушку, вдохнувшую портновскую булавку во время шитья
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девушка случайно вдохнула портновскую булавку во время шитья и была экстренно доставлена в Наро-Фоминскую больницу.
  • Команда специалистов провела операцию и аккуратно извлекла булавку с помощью бронхоскопа.
  • Жизни девушки ничего не угрожает, она остается под наблюдением врачей и скоро отправится домой.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Врачи Наро-Фоминской больницы спасли девушку, случайно вдохнувшую портновскую булавку во время шитья, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
Согласно сообщению, в Наро-Фоминскую больницу была экстренно доставлена девушка, которая случайно вдохнула портновскую булавку. По привычке во время шитья она держала ее во рту. Ситуация была критической: инородное тело лежало острым концом вверх, любое резкое движение или кашель могли привести к разрыву тканей и внутреннему кровотечению.
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"В операционной под общим наркозом команда специалистов провела ювелирную работу: с помощью бронхоскопа - тонкого зонда с камерой и специальных микроинструментов врачи смогли надежно захватить булавку и аккуратно извлечь ее, не повредив нежную слизистую бронхов", - рассказал заведующий эндоскопическим отделением Наро-Фоминской больницы Леонид Кувшинов, слова которого приводятся в сообщении.
По данным пресс-службы ведомства, сейчас жизни девушки ничего не угрожает, она остается под наблюдением врачей и скоро отправится домой.
"Врачи предупреждают: если вы проглотили или вдохнули инородное тело, необходимо немедленно вызвать скорую помощь и не пытаться извлечь его самостоятельно. Чем раньше будет оказана квалифицированная медицинская помощь, тем ниже риск развития осложнений", - добавили в минздраве.
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