Подмосковные врачи спасли девушку, случайно вдохнувшую булавку

Краткий пересказ от РИА ИИ Девушка случайно вдохнула портновскую булавку во время шитья и была экстренно доставлена в Наро-Фоминскую больницу.

Команда специалистов провела операцию и аккуратно извлекла булавку с помощью бронхоскопа.

Жизни девушки ничего не угрожает, она остается под наблюдением врачей и скоро отправится домой.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Врачи Наро-Фоминской больницы спасли девушку, случайно вдохнувшую портновскую булавку во время шитья, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

Согласно сообщению, в Наро-Фоминскую больницу была экстренно доставлена девушка, которая случайно вдохнула портновскую булавку. По привычке во время шитья она держала ее во рту. Ситуация была критической: инородное тело лежало острым концом вверх, любое резкое движение или кашель могли привести к разрыву тканей и внутреннему кровотечению.

"В операционной под общим наркозом команда специалистов провела ювелирную работу: с помощью бронхоскопа - тонкого зонда с камерой и специальных микроинструментов врачи смогли надежно захватить булавку и аккуратно извлечь ее, не повредив нежную слизистую бронхов", - рассказал заведующий эндоскопическим отделением Наро-Фоминской больницы Леонид Кувшинов, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, сейчас жизни девушки ничего не угрожает, она остается под наблюдением врачей и скоро отправится домой.