Врач предупредил об опасности обезвоживания в жару

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Недостаток жидкости в жару может привести к обезвоживанию, подташниванию и обострению симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта, заявил гастроэнтеролог Андрей Симаков.

По словам врача, в жару лучше ориентироваться на голод и соблюдать питьевой режим, так как нехватка воды быстро отражается на самочувствии и работе кишечника.