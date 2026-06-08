Врач предупредил об опасности обезвоживания в жару

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Недостаток жидкости в жару может привести к обезвоживанию, подташниванию и обострению симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта.
- В жару лучше ориентироваться на голод и соблюдать питьевой режим, так как нехватка воды быстро отражается на самочувствии и работе кишечника.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Недостаток жидкости в жару может привести к обезвоживанию, подташниванию и обострению симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта, заявил гастроэнтеролог Андрей Симаков.
"Если жидкости недостаточно, могут быть запоры, обезвоживание. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это особенно опасно. Из-за высокой температуры может появляться подташнивание. У людей с тревожными расстройствами жара усиливает телесный дискомфорт и симптомы со стороны ЖКТ", - сказал Симаков в беседе с "Лентой.ру".
По словам врача, в жару лучше ориентироваться на голод и соблюдать питьевой режим, так как нехватка воды быстро отражается на самочувствии и работе кишечника.
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