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Врач предупредил об опасности обезвоживания в жару - РИА Новости, 08.06.2026
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16:10 08.06.2026 (обновлено: 16:11 08.06.2026)
Врач предупредил об опасности обезвоживания в жару

Симаков: недостаток жидкости в жару может привести к обезвоживанию

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве
Отдыхающие на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Отдыхающие на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Недостаток жидкости в жару может привести к обезвоживанию, подташниванию и обострению симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта.
  • В жару лучше ориентироваться на голод и соблюдать питьевой режим, так как нехватка воды быстро отражается на самочувствии и работе кишечника.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Недостаток жидкости в жару может привести к обезвоживанию, подташниванию и обострению симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта, заявил гастроэнтеролог Андрей Симаков.
"Если жидкости недостаточно, могут быть запоры, обезвоживание. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это особенно опасно. Из-за высокой температуры может появляться подташнивание. У людей с тревожными расстройствами жара усиливает телесный дискомфорт и симптомы со стороны ЖКТ", - сказал Симаков в беседе с "Лентой.ру".
По словам врача, в жару лучше ориентироваться на голод и соблюдать питьевой режим, так как нехватка воды быстро отражается на самочувствии и работе кишечника.
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