Врач рассказала, что провоцирует бессоницу летом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жара и длинный световой день могут приводить к бессоннице летом, потому что организму сложнее охладиться и уснуть, а мозг получает больше световых сигналов.
- Даже легкое обезвоживание может усиливать слабость, головную боль и раздражительность, что тоже мешает засыпанию.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Жара и длинный световой день могут приводить к бессоннице летом, потому что организму сложнее охладиться и уснуть, а мозг получает больше световых сигналов, сообщила детский невролог медицинского центра "Медин" Ольга Бутенко.
"Для нормального засыпания нашему телу нужно охладиться. Если в комнате душно, организм не может отдать тепло - сон становится поверхностным. Летом темнеет поздно, мозг получает больше световых сигналов, и биологические часы смещаются. Кроме того, меняется привычный распорядок: поздние ужины, прогулки, поездки - для нервной системы это нагрузка", - сказала Бутенко РИАМО.
По словам врача, даже легкое обезвоживание может усиливать слабость, головную боль и раздражительность, что тоже мешает засыпанию. У детей режим сбивается из-за каникул, у взрослых - из-за отпусков и поездок, добавила Бутенко.
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