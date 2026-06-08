Врач рассказала, что провоцирует бессоницу летом

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Жара и длинный световой день могут приводить к бессоннице летом, потому что организму сложнее охладиться и уснуть, а мозг получает больше световых сигналов, сообщила детский невролог медицинского центра "Медин" Ольга Бутенко.