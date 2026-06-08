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Врач рассказала, что провоцирует бессоницу летом - РИА Новости, 08.06.2026
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14:20 08.06.2026 (обновлено: 14:27 08.06.2026)
Врач рассказала, что провоцирует бессоницу летом

Бутенко: жара и длинный световой день провоцируют бессонницу летом

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПользователь с ноутбуком
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© РИА Новости / Константин Чалабов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жара и длинный световой день могут приводить к бессоннице летом, потому что организму сложнее охладиться и уснуть, а мозг получает больше световых сигналов.
  • Даже легкое обезвоживание может усиливать слабость, головную боль и раздражительность, что тоже мешает засыпанию.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Жара и длинный световой день могут приводить к бессоннице летом, потому что организму сложнее охладиться и уснуть, а мозг получает больше световых сигналов, сообщила детский невролог медицинского центра "Медин" Ольга Бутенко.
"Для нормального засыпания нашему телу нужно охладиться. Если в комнате душно, организм не может отдать тепло - сон становится поверхностным. Летом темнеет поздно, мозг получает больше световых сигналов, и биологические часы смещаются. Кроме того, меняется привычный распорядок: поздние ужины, прогулки, поездки - для нервной системы это нагрузка", - сказала Бутенко РИАМО.
По словам врача, даже легкое обезвоживание может усиливать слабость, головную боль и раздражительность, что тоже мешает засыпанию. У детей режим сбивается из-за каникул, у взрослых - из-за отпусков и поездок, добавила Бутенко.
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