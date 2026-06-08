"Союзника США пересадили в экономкласс": что назревает на Ближнем Востоке

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Тегерану, видимо, удалось немыслимое — вбить клин между закадычными друзьями. Израиль и Соединенные Штаты начинали войну против Ирана вместе, но их отношения стремительно ухудшаются. Как это скажется на судьбе младшего партнера Вашингтона и на ситуации в регионе — в материале РИА Новости.

Не остались в стороне

На фоне затишья между Вашингтоном и Тегераном, которое хоть и нарушалось изредка взаимными атаками, ливанский фронт в последние недели выглядел гораздо активнее.

Так, в конце мая израильская армия отчиталась о взятии под контроль средневековой крепости Бофор. Помимо этого, только за воскресенье, 31 мая, авиация нанесла удары по 41 населенному пункту на юге и востоке Ливана. Еще 18 обстреляли из артиллерии. Общее число погибших от израильских атак с начала конфликта превысило три тысячи человек. Более 1,2 миллиона местных жителей — около 20 процентов от всего населения страны — спешно эвакуировались.

Уже в четверг, 4 июня, после нескольких дней обсуждений Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня. Также согласовали создание отдельных зон, которые будут контролироваться исключительно ливанской армией. При этом "Хезболла" должна вывести подразделения со всей территории страны южнее реки Литани — это было одно из главных требований Западного Иерусалима.

Глава шиитской организации Наим Касем заявил, что вывод отрядов из южного Ливана будет означать "отступление, поражение и достижение противником своих целей". И подчеркнул, что "Хезболла" не давала никаких обещаний по этому поводу. Более того, Касем призвал прекратить переговоры: соглашение, по его словам, направлено на дестабилизацию и разжигание розни, а любые попытки разоружить движение станут угрозой для страны.

На этом фоне судьба соглашения о прекращении огня выглядела не слишком многообещающе. И опасения, что оно так и останется на бумаге, подтвердились — уже в воскресенье Израиль нанес удары по южному пригороду Бейрута.

Иран, который неоднократно подчеркивал, что ливанский фронт — равнозначная часть нынешнего конфликта, не остался в стороне. Ответ последовал тем же вечером: по авиабазе Рамат-Давид выпустили баллистические ракеты.

В ситуацию публично вмешался президент США Дональд Трамп — призвал Израиль воздержаться от ответных действий. Обратился и к Ирану: "Вы выпустили свои ракеты — и хватит. Возвращайтесь за стол переговоров и заключайте сделку". И добавил, что соглашение могло бы быть подписано уже в понедельник, вторник или среду.

© AP Photo / Ronen Zvulun Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © AP Photo / Ronen Zvulun Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Также он уверен, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху согласится с условиями сделки. Иначе конфликт может затянуться на годы, особенно если последует ответный удар по исламской республике.

"У него не будет выбора, <…> я принимаю все решения. Он не принимает решений", — высказался президент об израильском премьере Биньямину Нетаньяху.

Но у Нетаньяху, судя по всему, было иное мнение — спустя несколько часов Иран подвергся атаке израильских ВВС. В Тегеране, Тебризе, Исфахане и в районе Кереджа прогремели несколько взрывов.

После этого стали поступать сообщения об иранской атаке по авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии, а также о выпущенной по Израилю ракете из Йемена, но, как писали местные СМИ, ее удалось перехватить.

Как сообщило издание Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника, США в ответном ударе по Ирану участия не принимали.

Дружеский спор

Подобный акт неповиновения — не первый со стороны главы израильского правительства.

"Ты **** сумасшедший. Если бы не я, ты бы уже гнил за решеткой. Я тебя спасаю! Теперь тебя все ненавидят. И из-за этого все ненавидят Израиль", — с такими пламенными формулировками, как писало издание Axios, Дональд Трамп обращался несколько недель назад к премьер-министру.

В израильской прессе поспешили опровергнуть подобный непарламентский тон беседы. Со ссылкой на неназванный источник из команды главы правительства The Times of Israel сообщило, что разговор действительно был напряженным, но подобных фраз там не звучало.

Но вот незадача — спустя два дня уже сам Трамп в интервью New York Post подтвердил, что фразы звучали. Он, конечно, тут же оговорился, что у него замечательные отношения с Нетаньяху, они замечательно работают вместе и вообще израильский премьер ему нравится.

Игра на разный результат

Как бы американский президент ни заверял журналистов в том, что отношения с Нетаньяху замечательные, кризис в этой паре, вызванный тем, что операция "Эпическая ярость" пошла не по плану, становится все более заметным.

"В преддверии атаки на Иран 28 февраля премьер-министр Израиля не только присутствовал в ситуационном центре с президентом Трампом, — отмечает The New York Times, — но и возглавлял обсуждение".

Тогда он весьма оптимистично оценивал перспективы.

"Нынешнее сочетание сил позволяет нам сделать то, о чем я мечтал 40 лет: сокрушить террористический режим. Именно это я обещал — и именно это мы сделаем", — заявил он в обращении к народу после первых ударов по Ирану.

Однако этот сценарий реализовать не удалось: исламская республика устояла. Теперь США ищут возможность выхода из конфликта без потери лица и по сути отстранили союзника от дипломатических контактов с Тегераном.

"Переход из кабины пилота в экономкласс может иметь серьезные последствия для Израиля, и особенно для премьер-министра, которому в этом году предстоит непростая борьба за переизбрание", — пишет NYT.

И здесь сказывается отличие целей американского президента и израильского премьера. Если для Трампа приемлемым сценарием станет просто возможность завершить конфликт с деблокадой Ормузского пролива и хотя бы каким-то соглашением по иранской ядерной программе, то Нетаньяху этого явно недостаточно.

Более того, уже очевидно, что ракетная программа Ирана едва ли станет предметом обсуждения на переговорах. После завершения конфликта Тегеран еще активнее займется ее развитием — именно ракеты и беспилотники позволили выстоять в неравном конфликте и стали гарантом выживания для страны.

Так что озвученное им обещание едва ли будет исполнено — устранения "экзистенциальной угрозы" можно не ждать.

© REUTERS / Stringer Израильский удар по южной части Ливана © REUTERS / Stringer Израильский удар по южной части Ливана

Между тем уже в этом году в Израиле пройдут парламентские выборы, и там премьеру придется несладко. Нынешняя коалиция трещит по швам, и ультраправые неоднократно грозились выйти из ее состава. А без них большинство собрать будет крайне непросто. Но это не единственный повод для беспокойства.

Еще один — голоса, которые наберет партия Нетаньяху " Ликуд ". Как сообщает Reuters, поддержка объединения среди избирателей на севере страны падает. Причина — недостаточно жесткая, по мнению местных жителей, позиция в отношении "Хезболлы".

Региональное обострение

Однако сугубо электоральными последствиями для Нетаньяху перечень трудностей, с которыми сталкивается Израиль, не исчерпывается. Если война в секторе Газа радикально усложнила нормализацию отношений с арабскими странами, то конфликт с Ираном вообще перевел ее в разряд невероятного.

Дональд Трамп активно пытался подключить к соглашениям Авраама, заключенным во время своего первого президентского срока, еще больше стран Ближнего Востока . Шансы на это теперь стремятся к нулю.

"Вероятно, мы наблюдаем последние дни американской империи на Ближнем Востоке, — сказал он. — В Персидском заливе царит полное разочарование в американском влиянии и способности Америки играть ведущую роль", — приводит The Guardian слова Андреаса Крига, доцента Королевского колледжа Лондона

Как отмечает эксперт, арабские монархии были шокированы тем, насколько сильно приоритеты Вашингтона сместились в пользу Израиля.

Исключение — ОАЭ , которые укрепляют контакты с Израилем. Но Абу-Даби привык идти поперек соседей, которые, впрочем, и до войны довольно прохладно общались с американцами — чего стоит только недавний выход Эмиратов из ОПЕК

© REUTERS / Stringer Дым на месте израильского удара в Ливане © REUTERS / Stringer Дым на месте израильского удара в Ливане

В то же время нужно отметить, что ухудшение отношений с соседями Израиль "компенсирует" территорией. ЦАХАЛ контролирует 60 процентов сектора Газа — и Нетаньяху в конце мая поручил увеличить этот показатель до 70. Также израильские войска расширили оккупацию в Сирии — к Голанским высотам добавилось несколько районов на юго-западе страны. Наконец, судьба южного Ливана тоже остается под вопросом.

Но все эти необъявленные, никем не признанные и, весьма вероятно, временные приобретения едва ли подсластят пилюлю.

"Проблема для израильских лидеров всех политических взглядов заключается в том, что по крайней мере в ближайшем будущем Трамп может оказаться самым лояльным американским президентом, на которого они могут полагаться, — отмечает The Times of Israel. — Данные опросов подтвердили то, что уже становится старой историей: после войн в Газе, Ливане и Иране отношение американцев к Израилю ухудшается".