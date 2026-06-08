На Алтае подросток погиб, придавленный упавшими футбольными воротами

«

"Вечером 7 июня 2026 года на спортивной площадке, расположенной на территории образовательного учреждения в селе Тальменка, 17-летний юноша получил несовместимые с жизнью травмы в результате падения на него незакрепленных металлических футбольных ворот… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.