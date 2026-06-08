На Алтае подросток погиб, придавленный упавшими футбольными воротами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Тальменка Алтайского края на 17-летнего подростка упали незакрепленные футбольные ворота, он погиб.
- СК возбудил уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
БАРНАУЛ, 8 июн – РИА Новости. Незакрепленные футбольные ворота упали на 17-летнего подростка в Алтайском крае и насмерть придавили его, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУСК по региону.
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"Вечером 7 июня 2026 года на спортивной площадке, расположенной на территории образовательного учреждения в селе Тальменка, 17-летний юноша получил несовместимые с жизнью травмы в результате падения на него незакрепленных металлических футбольных ворот… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках уголовного дела предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение безопасного функционирования пришкольной спортивной площадки. Расследование уголовного дела стоит на контроле руководства следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, а также контролируется прокуратурой региона.
"Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление причин и условий гибели подростка. При наличии оснований будет принят весь необходимый комплекс мер прокурорского реагирования. Также по поручению прокурора региона контролируется ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
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