Воробьев поздравил соцработников Подмосковья с профессиональным праздником

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил социальных работников с профессиональным праздником и вручил им награды, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

Ежегодно 8 июня в России отмечают День социального работника. Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента России от 27 октября 2000 года.

"Сегодня мы отмечаем День социального работника. В этом зале собрались люди, которые дарят тепло, внимание, заботу тем, кому это необходимо. Со многими мы встречались в разных ситуациях, при разных обстоятельствах. Хочу поблагодарить вас и поздравить с профессиональным праздником. Социальное направление в нашей стране – это особенная миссия", — приводит пресс-служба слова Воробьева.

Он поблагодарил советника директора центра имени Мещерякова Галину Епифанову.

"Это человек, который всю свою жизнь посвятил деткам, а потом уже и взрослым людям с тяжелой судьбой. Вы, ваша команда, наша команда стараемся делать все, чтобы вдохновить, чтобы поддержать тех, кому нужна помощь. Здесь присутствуют люди, которые обеспечивают заботу, уход, воспитание. Вы на своем месте делаете очень важное дело. Спасибо Вам!" — отметил губернатор.

В сфере социальной защиты населения Подмосковья работает более 14 тысяч человек – это специалисты комплексных центров соцобслуживания, семейных центров, добрых домов, пансионатов и центров реабилитации участников СВО.

В Московской области есть меры поддержки именно для соцработников: компенсация аренды жилья (от 30 до 40 тысяч рублей для семейных пар, от 20 до 30 тысяч — для работающих в одиночку), выплаты молодым специалистам (50 тысяч рублей – в первый год, 100 тысяч – во второй год), программа "Приведи друга", а в этом году ввели новую выплату (70 тысяч рублей) для вожатых детских лагерей.

В понедельник в рамках торжественной церемонии были вручены государственные и областные награды. Председатель правления областной общественной организации инвалидов "Колесница" Игорь Гундеров получил Знак преподобного Сергия Радонежского.

Почетное звание "Заслуженный работник социальной защиты населения Московской области" присвоено специалисту семейного центра помощи семье и детям "Ступени" из городского округа Пушкинский Арлете Арушанян. За годы работы при ее содействии и поддержке более 700 детей остались в родных семьях. А также директору комплексного центра социального обслуживания и реабилитации Дмитрию Еремейцеву.

"Человек должен в одном месте получить все, что ему нужно. Комплексный центр соединяет в себе большое количество социальных услуг. Люди не тратят время, а получают их, заполняя заявления онлайн", — рассказал Еремейцев.

По его словам, работа в социальной защите – это призвание, а не профессия. Люди приходят туда по воле судьбы. Он начинал 13 лет назад в маленьком учреждении соцобслуживания. За это время они разрослись, сейчас у них много подразделений. Центры социального обслуживания в Истре и Красногорске (это и социальные такси, и реабилитация на дому, и помощь детям с ОВЗ), детские оздоровительные лагеря "28 героев Панфиловцев" в Волоколамске, Литвинове в Наро-Фоминске, где проходят смены для детей участников СВО и "Звонкие голоса" в Клину. Это единый слаженный организм, команда — свыше 1 тысячи человек.

Благодарность Губернатора Московской области получили заведующий отделением "Пансионат “Чайка”" комплексного центра соцобслуживания и реабилитации "Егорьевский" Наталья Яснова, которая отдала профессии 46 лет, а также Епифанова, которая проработала 44 года в национальном центре реабилитации и поддержки участников СВО имени Мещерякова.

Епифанова вспоминала, что, когда она пришла учиться в новую школу, напротив находился детский дом слепоглухих. Она с одноклассниками ходила туда волонтером. Именно в тот момент она решила, что будет там работать. И вот уже 44 года работает, начинала воспитателем. Сейчас тоже занимается с детьми, руководит отделением, в котором 200 ребят с разной степенью потери зрения и слуха. Занимается с педагогами, их обучением, организацией мероприятий, поездок. По ее мнению, самое главное — это относиться к этим детям с особенной добротой. Их не надо жалеть. Важно научить их жизни, правильно реагировать на окружающий мир. С большей частью выпускников она продолжает общение.

Благодарственное письмо губернатора Московской области получили председатель Московского областного регионального отделения Всероссийского общества глухих Дмитрий Жевжиков и соцработник комплексного центра соцобслуживания и реабилитации "Егорьевский" Алла Долгополова.

Важное направление социальной работы – помощь участникам/ветеранам СВО и их близким. В Подмосковье для них кроме 41 федеральной меры поддержки, действуют 36 региональных. А в 2025-м заработала цифровая комплексная услуга "Защитники Отечества". По одному заявлению дистанционно можно получить 17 мер поддержки (бесплатный проезд, компенсацию ЖКУ и так далее).

В региональный филиал фонда "Защитники Отечества" с 1 июня 2023 полупило 55 тысяч обращений, большинство из которых успешно решены. В муниципалитетах работают 96 соцкоординаторов.

В Подмосковье выстроена целая система реабилитации на базе пяти центров. В общей сложности помощь там получили почти 3,2 тысячи бойцов. В национальном центре имени Мещерякова в Сергиевом Посаде реабилитацию прошли 296 участников СВО из 75 регионов страны. Там у них есть возможность получить профессию, адаптироваться. В "Ясенках" в Подольске реабилитацию прошли 630 бойцов. В 2025 году там открыли новый бассейн, о котором участники СВО просили губернатора. Также в регионе работают два центра протезирования и реабилитации полного цикла "Протэкс-Центр" в Коломне и центр "Исток-Орто" во Фрязине, а в Электростали — центр высокоинтенсивной реабилитации для бойцов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Все больше социальных услуг в Подмосковье предоставляются проактивно (всего 29) — это региональные доплаты к пенсии, компенсация за ЖКУ, бесплатный проезд и так далее.