Воробьев рассказал о трансформации первичного звена здравоохранения

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Первичное звено сферы здравоохранения на территории Подмосковья трансформируется, чтобы отвечать всем запросам местным жителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Данная тема поднималась на еженедельном совещании Воробьева с областным правительством и главами округов.

"Сегодня каждая поликлиника предполагает наличие профессионального оборудования - маммографы, УЗИ, рентген, а также специалистов, которые могут не только дать консультацию, но и использовать современные технологии. И от этого зависит результат в первичном звене. Об этом мы недавно говорили в Королеве, где буквально через пару месяцев открывается медицинский центр, и в Ногинске нам предстоит это сделать. В каждой территории – Лобня это или Котельники, Люберцы или Коломна первичное звено сегодня трансформируется, чтобы отвечать всем запросам наших жителей", — приводит слова Воробьева пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Так, в составе первичного звена в регионе 445 поликлиник, 260 амбулаторий и 512 ФАП, что позволяет принимать138 тысяч пациентов в смену. В прошлом году за помощью в них обратились порядка 90 миллионов раз (более 65 миллионов — лечение, открытие/закрытие больничных, 25 миллионов — без контакта с врачом — справки, запись к врачу).

"У жителей растет запрос на новые формы получения медпомощи в первичном звене. В 2025 году более 5,5 миллиона обращений были переведены в телемедицину — порядка 8% от общего числа визитов к врачу. Цель на 2026-й – 12%, порядка 8-9 миллионов визитов. С начала года создано более 140 миллионов электронных документов, которые видят наши жители. Ежедневно контролируем отправку меддокументов на госуслуги. Ввели отдельный контроль за электронной подписью врача", — отметил зампред правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

В Хотькове (Сергиево-Посадский городской округ) в прошлом году открыли поликлинику на 450 посещений в смену. Там появилось КТ, маммограф, заработало детское отделение, стационар на 60 коек. Раньше большинство жителей ездили в Сергиев Посад (30-40 минут) для посещения узких специалистов. На данный момент время в пути для жителей близлежащих населенных пунктов сократилось в 1,5-2 раза.

В Видном заработала поликлиника на 550 посещений в смену (взрослых) + 200 посещений (для детей). На ее базе открыт филиал НИКИ детства, куда приезжают маленькие пациенты со всего юга Подмосковья. В Котельниках заработала смешанная поликлиника на 400 посещений в смену — в пять раз больше старого здания. Там уже работает рентген-аппарат, принимают стоматолог и узкие специалисты, есть дневной стационар.

В Лобне открыли поликлинику на 600 посещений в смену. К ней прикреплено 134 тысячи жителей. Там работает лаборатория с роботизированным оборудованием, развивается направление реабилитации в том числе для ветеранов СВО и их семей.

"Мы также ввели централизованную службу расписания для стационаров — до 40% обращений на запись уже снизилось, запустили автосверку данных пациентов в ЕМИАС. ИИ помогает нам анализировать посещения, что позволяет бороться с фиктивными приемами. Заключаем долгосрочные контракты на поставку лекарств (не менее, чем на четыре месяца), а также автоматически мониторим запасы", — добавил Забелин.