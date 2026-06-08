Европа платит за удары по себе, выделяя Киеву деньги, заявил Володин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что европейские страны финансируют удары беспилотников по собственной территории, выделяя средства Киеву.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Европейские страны, выделяя Киеву деньги на беспилотники, фактически финансируют удары по самим себе, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"На фоне этого глава евродипломатии (Кая - ред.) Каллас заявляет, что Евросоюз выделит киевскому террористическому режиму 6 миллиардов евро на беспилотники. Получается, за счет средств европейских граждан спонсируются удары по территориям, где они сами проживают", - написал Володин в своем канале на платформе "Макс".
"Сейчас финансируют удары беспилотниками фактически по самим себе. Если бы раньше кто-то сказал, что такое возможно, вряд ли бы поверили", - заключил политик.
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