Европа платит за удары по себе, выделяя Киеву деньги, заявил Володин

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Европейские страны, выделяя Киеву деньги на беспилотники, фактически финансируют удары по самим себе, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Сейчас финансируют удары беспилотниками фактически по самим себе. Если бы раньше кто-то сказал, что такое возможно, вряд ли бы поверили", - заключил политик.