Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ применяют новые бесшумные дроны.

Главное средство против новых дронов — автомат и бдительность.

Дроны сделаны из пенопласта и пленки, они полностью электрические, что снижает уровень шума во время полета.

ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. ВСУ применяют новые бесшумные дроны, против которых главное средство – автомат и бдительность, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода гаубичной батареи 10-го танкового полка Южной группировки российских войск с позывным "Артист".

"Сейчас противник применяет новые беспилотники. Они практически бесшумные. Слышно их уже совсем рядом, на подлете", – рассказал военнослужащий.

По его словам, во время любых действий с артиллерийским орудием расчету главное – держать автомат наготове и быть максимально бдительным к малейшему постороннему звуку.

"Они сделаны из пенопласта и обшиты пленкой. Как называются – не знаем, зовем их "птицами". Уже сбивали, разбирали, смотрели: обычный плотный пенопласт. В нем просверлены отверстия, чтобы облегчить конструкцию, и все затянуто пленкой. Плюс фюзеляж, дешевый моторчик, подвес и камера. Вот и все", – добавил "Артист".