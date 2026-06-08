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Российский боец рассказал о противодействии новым бесшумным дронам ВСУ - РИА Новости, 08.06.2026
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06:12 08.06.2026 (обновлено: 06:13 08.06.2026)
Российский боец рассказал о противодействии новым бесшумным дронам ВСУ

Против новых бесшумных БПЛА ВСУ российские бойцы применяют автоматическое оружие

© РИА Новости / Мария Марикян Комроты БПЛА "Птица" в пути на позиции
Комроты БПЛА Птица в пути на позиции - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Мария Марикян
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ применяют новые бесшумные дроны.
  • Главное средство против новых дронов — автомат и бдительность.
  • Дроны сделаны из пенопласта и пленки, они полностью электрические, что снижает уровень шума во время полета.
ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. ВСУ применяют новые бесшумные дроны, против которых главное средство – автомат и бдительность, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода гаубичной батареи 10-го танкового полка Южной группировки российских войск с позывным "Артист".
"Сейчас противник применяет новые беспилотники. Они практически бесшумные. Слышно их уже совсем рядом, на подлете", – рассказал военнослужащий.
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По его словам, во время любых действий с артиллерийским орудием расчету главное – держать автомат наготове и быть максимально бдительным к малейшему постороннему звуку.
"Они сделаны из пенопласта и обшиты пленкой. Как называются – не знаем, зовем их "птицами". Уже сбивали, разбирали, смотрели: обычный плотный пенопласт. В нем просверлены отверстия, чтобы облегчить конструкцию, и все затянуто пленкой. Плюс фюзеляж, дешевый моторчик, подвес и камера. Вот и все", – добавил "Артист".
Он также отметил, что беспилотник полностью электрический, что снижает уровень шума во время полета.
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