Военкор Первого канала Анна Прокофьева посмертно получила "ТЭФИ-2026"

"Спасибо за память, за память о наших ребятах… Мы всегда говорим, что ребята с нами, они здесь. Мы всегда знаем, что вы рядом. И мы будем нести эту память", - сказала мама Анны, поблагодарив коллег дочери и руководство телеканала за поддержку.