Военкор Первого канала Анна Прокофьева посмертно получила "ТЭФИ-2026"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева посмертно стала лауреатом Национальной телевизионной премии «ТЭФИ-2026» в номинации «Информационный сюжет».
- Победителем в номинации стала работа Прокофьевой «Курская область. Работа операторов дронов».
- Анна Прокофьева трагически погибла 26 марта 2025 года при подрыве автомобиля на взрывном устройстве в Курской области.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, погибшая в марте 2025 года в зоне специальной военной операции, посмертно стала лауреатом Национальной телевизионной премии "ТЭФИ-2026" в номинации "Информационный сюжет", передает корреспондент РИА Новости с церемонии.
Победителем в номинации "Информационный сюжет" была признана работа Прокофьевой "Курская область. Работа операторов дронов", производитель - дирекция информационных программ АО "Первый канал", канал вещания - Первый канал.
После объявления результатов на сцену были приглашены мать военкора Ольга Прокофьева и ее сестра Анастасия.
"Спасибо за память, за память о наших ребятах… Мы всегда говорим, что ребята с нами, они здесь. Мы всегда знаем, что вы рядом. И мы будем нести эту память", - сказала мама Анны, поблагодарив коллег дочери и руководство телеканала за поддержку.
Прокофьева трагически погибла 26 марта 2025 года, отправляясь на очередную задачу с морпехами. УАЗ, в котором находилась съемочная группа с сопровождающими, подорвался в семи километрах от села Забужевка Курской области на взрывном устройстве, заложенном ВСУ. Анна скончалась от полученных ранений.
Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.
Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") - ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения России.
Премия ТЭФИ была учреждена 21 декабря 1994 года Российским фондом развития телевидения (с 2001 года - фонд "Академия российского телевидения") - организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. В настоящее время в числе учредителей фонда пять организаций - Национальная Медиа Группа, холдинг "Газпром-Медиа", Первый канал, ВГТРК и ТВ Центр.