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В Одессе завели дело из-за издевательства над сотрудником военкомата в СИЗО - РИА Новости, 08.06.2026
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17:03 08.06.2026
В Одессе завели дело из-за издевательства над сотрудником военкомата в СИЗО

В Одессе возбудили дело по факту возможного издевательства над сотрудником ТЦК

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Одессе в СИЗО сотрудник военкомата мог подвергнуться издевательствам со стороны сокамерников.
  • Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту возможного издевательства над сотрудником военкомата в Одесском СИЗО.
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту возможного издевательства над сотрудником военкомата в СИЗО в Одессе, сообщили в государственном бюро расследований (ГБР) Украины.
Накануне украинское издание "Страна.ua" сообщило, что сотрудник военкомата, находясь в СИЗО в Одессе, подвергся издевательствам со стороны сокамерников. В государственной уголовно-исполнительной службе Украины заявили, что по данному факту проводится служебная проверка, руководство СИЗО отстранено от исполнения служебных обязанностей.
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"ГБР возбудило уголовное дело из-за обнародованного видео возможного издевательства над работником ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) в Одесском СИЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
В ведомстве уточнили, что дело заведено по статье "Превышение власти или служебных полномочий". В госбюро расследований отметили, что сейчас проверяют достоверность видеозаписи издевательств.
"Лицо, которое, по имеющейся информации, могло быть потерпевшим в Одесском СИЗО, находится в следственном изоляторе по подозрению в совершении аналогичных преступлений в отношении мобилизованных граждан", - добавили в ГБР.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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