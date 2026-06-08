В Одессе завели дело из-за издевательства над сотрудником военкомата в СИЗО

Краткий пересказ от РИА ИИ В Одессе в СИЗО сотрудник военкомата мог подвергнуться издевательствам со стороны сокамерников.

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту возможного издевательства над сотрудником военкомата в Одесском СИЗО.

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту возможного издевательства над сотрудником военкомата в СИЗО в Одессе, сообщили в государственном бюро расследований (ГБР) Украины.

Накануне украинское издание " Страна.ua " сообщило, что сотрудник военкомата, находясь в СИЗО в Одессе , подвергся издевательствам со стороны сокамерников. В государственной уголовно-исполнительной службе Украины заявили, что по данному факту проводится служебная проверка, руководство СИЗО отстранено от исполнения служебных обязанностей.

"ГБР возбудило уголовное дело из-за обнародованного видео возможного издевательства над работником ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) в Одесском СИЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.

В ведомстве уточнили, что дело заведено по статье "Превышение власти или служебных полномочий". В госбюро расследований отметили, что сейчас проверяют достоверность видеозаписи издевательств.

"Лицо, которое, по имеющейся информации, могло быть потерпевшим в Одесском СИЗО, находится в следственном изоляторе по подозрению в совершении аналогичных преступлений в отношении мобилизованных граждан", - добавили в ГБР.