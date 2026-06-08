Вологодский губернатор рассказал о выявлении пьяных водителей в выходные

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Вологодской области проводятся профилактические рейды с участием сотрудников Госавтоинспекции и медиков для выявления пьяных водителей в выходные дни.
- С 1 марта 2025 года в регионе вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя.
- Губернатор Филимонов подчеркнул серьезность нарушения, связанного с нетрезвым вождением, и заявил о необходимости неотвратимости наказания за такое нарушение.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Профилактические рейды в составе сотрудников Госавтоинспекции и медиков выявляют пьяных водителей в выходные дни на дорогах региона, рассказал в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Георгий Филимонов.
С 1 марта 2025 года в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 08.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешено торговать алкоголем без ограничения по времени.
"Дорожно-транспортная обстановка в регионе находится на моем особом контроле. В первую очередь, это смертность на дорогах и недопустимость фактов пьяного вождения. С ними мы боремся нещадно. Организовали дополнительные профилактические рейды на дороге вместе с ГАИ УМВД по Вологодской области с вечера пятницы по утро понедельника в сопровождении автомобиля скорой медпомощи", - сказал он.
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"Сам факт, что человек сел нетрезвый за руль, является, на мой взгляд, уже серьезным нарушением, которое должно приводить к неотвратимости наказания", - отметил Филимонов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.