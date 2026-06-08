Вологодский губернатор рассказал о выявлении пьяных водителей в выходные

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Профилактические рейды в составе сотрудников Госавтоинспекции и медиков выявляют пьяных водителей в выходные дни на дорогах региона, рассказал в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Георгий Филимонов.