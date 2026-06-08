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Вологодский губернатор рассказал о выявлении пьяных водителей в выходные - РИА Новости, 08.06.2026
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09:16 08.06.2026 (обновлено: 09:17 08.06.2026)
Вологодский губернатор рассказал о выявлении пьяных водителей в выходные

Филимонов: в Вологодской области проводят рейды для выявления пьяных водителей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники Госавтоинспекции МВД проводят рейд
Сотрудники Госавтоинспекции МВД проводят рейд - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудники Госавтоинспекции МВД проводят рейд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Вологодской области проводятся профилактические рейды с участием сотрудников Госавтоинспекции и медиков для выявления пьяных водителей в выходные дни.
  • С 1 марта 2025 года в регионе вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя.
  • Губернатор Филимонов подчеркнул серьезность нарушения, связанного с нетрезвым вождением, и заявил о необходимости неотвратимости наказания за такое нарушение.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Профилактические рейды в составе сотрудников Госавтоинспекции и медиков выявляют пьяных водителей в выходные дни на дорогах региона, рассказал в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Георгий Филимонов.
С 1 марта 2025 года в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 08.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешено торговать алкоголем без ограничения по времени.
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"Дорожно-транспортная обстановка в регионе находится на моем особом контроле. В первую очередь, это смертность на дорогах и недопустимость фактов пьяного вождения. С ними мы боремся нещадно. Организовали дополнительные профилактические рейды на дороге вместе с ГАИ УМВД по Вологодской области с вечера пятницы по утро понедельника в сопровождении автомобиля скорой медпомощи", - сказал он.
Губернатор также рассказал о приобретении двух многофункциональных комплексов медицинского освидетельствования в Вологде и Череповце.
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"Сам факт, что человек сел нетрезвый за руль, является, на мой взгляд, уже серьезным нарушением, которое должно приводить к неотвратимости наказания", - отметил Филимонов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ОбществоВологодская областьВологдаЧереповецГеоргий ФилимоновГИБДД МВД РФ
 
 
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