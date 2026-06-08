В МИД рассказали, как Россия будет выстраивать отношения с Арменией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия намерена выстраивать курс с учетом реальных шагов армянского руководства, заявила Захарова.
- Партия премьера Никола Пашиняна не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства Армении.
- В парламент Армении также проходят две оппозиционные силы: блок "Сильная Армения" и альянс "Армения".
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия намерена выстраивать курс с учетом реальных шагов армянского руководства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается дальнейшей линии Москвы в делах с Арменией, то намерены выстраивать наш курс с учетом реальных шагов армянского руководства", - заявила Захарова в своем комментарии в связи с прошедшими парламентскими выборами в Армении.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.