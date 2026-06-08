Песков: власти разрабатывают меры для решения проблем с топливом в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти России разрабатывают комплекс мер для решения проблем с обеспечением топливом в Крыму.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил наличие определенной проблемы с топливом.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Власти России разрабатывают комплекс мер, чтобы справиться с проблемами обеспечения топливом в Крыму, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Принимаются меры для того, чтобы об этом не приходилось говорить, работает наше Минэнерго. В настоящий момент действительно определенная проблема есть, и разрабатывается комплекс мер для того, чтобы эту ситуацию исправлять", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видят ли в Крыму угрозу топливного кризиса из-за изоляции от материковой части России.