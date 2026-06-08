Кишинев делает все для сокращения общения на русском языке, заявил Додон

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Власти Молдавии целенаправленно ограничивают использование русского языка в стране, в том числе запрещая двуязычный документооборот, заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) лидер Партии социалистов Игорь Додон.

Политик отметил, что руководство страны лицемерно прибегает к русскому языку лишь в предвыборные периоды для привлечения голосов избирателей.

До 2014 года русский язык в Молдавии был обязательным для изучения в школах. В ноябре 2014 года его по предложению нынешнего президента Майи Санду, которая тогда была министром образования, причислили к иностранным языкам.