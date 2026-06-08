Рейтинг@Mail.ru
США не помогали Израилю перехватывать ракеты Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 08.06.2026
США не помогали Израилю перехватывать ракеты Ирана, пишут СМИ

CBS: США не помогали Израилю перехватывать ракеты Ирана

© AP Photo / Ohad ZwigenbergРакетный удар Ирана в Израиле
Ракетный удар Ирана в Израиле - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Ракетный удар Ирана в Израиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соединенные Штаты не принимали участия в перехвате ракет Ирана и в ответных ударах Израиля, сообщает телеканал CBS со ссылкой на американского чиновника.
  • Иран и Израиль обменялись серией ударов 7–8 июня после атаки Израиля на пригород ливанской столицы.
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты не помогали Израилю перехватывать ракеты Ирана и не принимали участия в ответных ударах страны, сообщает телеканал CBS со ссылкой на американского чиновника.
"Американские военные не принимали участия в израильских атаках на Иран, которые стали первыми с момента прекращения огня. Администрация (президента США Дональда) Трампа не отдавала приказа об оборонительных действиях США, нацеленных на защиту Израиля от иранских ракет, утверждает американский чиновник", - написала журналистка телеканала Дженнифер Джейкобс в соцсети X.
Иран запускает ракеты в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Иран нанес серьезный ущерб Израилю в ходе последних ударов
Вчера, 14:21
Иран и Израиль 7-8 июня обменялись серией ударов. Эскалация произошла после атаки Израиля на пригород ливанской столицы, где находятся объекты союзного Ирану ливанского движения "Хезболлах". Иран предупреждал, что вмешается, а позже сообщил, что осуществил ответ и прекращает операцию против Израиля.
Ранее в понедельник сообщалось, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне новой эскалации конфликта с Ираном. Также в понедельник Трамп заявил, что Израиль и Иран стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешают "невежество или глупость".
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Иран объявил о прекращении ударов по Израилю
Вчера, 14:20
 
В миреИзраильИранДональд ТрампСШАБиньямин НетаньяхуХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала