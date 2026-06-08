США не помогали Израилю перехватывать ракеты Ирана, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Соединенные Штаты не принимали участия в перехвате ракет Ирана и в ответных ударах Израиля, сообщает телеканал CBS со ссылкой на американского чиновника.
- Иран и Израиль обменялись серией ударов 7–8 июня после атаки Израиля на пригород ливанской столицы.
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты не помогали Израилю перехватывать ракеты Ирана и не принимали участия в ответных ударах страны, сообщает телеканал CBS со ссылкой на американского чиновника.
"Американские военные не принимали участия в израильских атаках на Иран, которые стали первыми с момента прекращения огня. Администрация (президента США Дональда) Трампа не отдавала приказа об оборонительных действиях США, нацеленных на защиту Израиля от иранских ракет, утверждает американский чиновник", - написала журналистка телеканала Дженнифер Джейкобс в соцсети X.
Иран и Израиль 7-8 июня обменялись серией ударов. Эскалация произошла после атаки Израиля на пригород ливанской столицы, где находятся объекты союзного Ирану ливанского движения "Хезболлах". Иран предупреждал, что вмешается, а позже сообщил, что осуществил ответ и прекращает операцию против Израиля.
Ранее в понедельник сообщалось, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне новой эскалации конфликта с Ираном. Также в понедельник Трамп заявил, что Израиль и Иран стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешают "невежество или глупость".
Иран объявил о прекращении ударов по Израилю
Вчера, 14:20