Киевские власти потребовали снести Спасо-Преображенский храм

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киевские власти потребовали от настоятеля и прихожан Спасо-Преображенского храма УПЦ снести храм.
- В случае отказа от сноса храма городские власти пообещали сделать это принудительно.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Киевские власти потребовали от настоятеля и прихожан Спасо-Преображенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) снести храм, в случае отказа его снесут принудительно, сообщил в понедельник Союз православных журналистов (СПЖ).
"В Киеве на здании Спасо-Преображенского храма УПЦ по улице Автозаводской появилось уведомление о его предстоящем уничтожении. Городские власти потребовали от настоятеля протоиерея Александра Проченко и прихожан собственноручно разобрать святыню до девятого июня. В случае отказа, чиновники пообещали снести его принудительно", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.
Как сообщает СПЖ, церковь находится в сквере на территории бывшего туберкулезного диспансера и действует с 2012 года. В сообщении говорится, что в свое время община достигла договоренности с руководством медицинского учреждения о функционировании храма на этом участке. По информации СПЖ, в марте 2018 года святыню уже пытались уничтожить - тогда группа неизвестных разбила окна и подожгла здание с помощью горючей смеси. Однако усилиями настоятеля и прихожан храм удалось восстановить.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
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