Рейтинг@Mail.ru
Киевские власти потребовали снести Спасо-Преображенский храм - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:49 08.06.2026
Киевские власти потребовали снести Спасо-Преображенский храм

Киевские власти потребовали снести Спасо-Преображенский храм канонической УПЦ

© Фото : соцсетиСпасо-Преображенского храм УПЦ в Киеве
Спасо-Преображенского храм УПЦ в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : соцсети
Спасо-Преображенского храм УПЦ в Киеве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киевские власти потребовали от настоятеля и прихожан Спасо-Преображенского храма УПЦ снести храм.
  • В случае отказа от сноса храма городские власти пообещали сделать это принудительно.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Киевские власти потребовали от настоятеля и прихожан Спасо-Преображенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) снести храм, в случае отказа его снесут принудительно, сообщил в понедельник Союз православных журналистов (СПЖ).
Киеве на здании Спасо-Преображенского храма УПЦ по улице Автозаводской появилось уведомление о его предстоящем уничтожении. Городские власти потребовали от настоятеля протоиерея Александра Проченко и прихожан собственноручно разобрать святыню до девятого июня. В случае отказа, чиновники пообещали снести его принудительно", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
В Одессе сотрудники военкомата похитили священника канонической УПЦ
7 июня, 15:46
Как сообщает СПЖ, церковь находится в сквере на территории бывшего туберкулезного диспансера и действует с 2012 года. В сообщении говорится, что в свое время община достигла договоренности с руководством медицинского учреждения о функционировании храма на этом участке. По информации СПЖ, в марте 2018 года святыню уже пытались уничтожить - тогда группа неизвестных разбила окна и подожгла здание с помощью горючей смеси. Однако усилиями настоятеля и прихожан храм удалось восстановить.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Лавров призвал ООН отреагировать на гонения на УПЦ
18 мая, 21:14
 
РелигияКиевРоссияУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала