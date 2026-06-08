Киевские власти потребовали снести Спасо-Преображенский храм

Как сообщает СПЖ, церковь находится в сквере на территории бывшего туберкулезного диспансера и действует с 2012 года. В сообщении говорится, что в свое время община достигла договоренности с руководством медицинского учреждения о функционировании храма на этом участке. По информации СПЖ, в марте 2018 года святыню уже пытались уничтожить - тогда группа неизвестных разбила окна и подожгла здание с помощью горючей смеси. Однако усилиями настоятеля и прихожан храм удалось восстановить.