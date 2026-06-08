На Украине рассказали, сколько граждан могут уехать после открытия границ

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украину после открытия границ могут покинуть еще примерно 1,5-2 миллиона граждан, считает главный эксперт по реформам экономического сектора экономической экспертной платформы Руслан Черный.

"Я думаю, что (после открытия границ - ред.) также может выехать еще, возможно, 1,5-2 миллиона", - сказал Черный в эфире телеканала "Новости.LIVE".