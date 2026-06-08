Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный эксперт по реформам экономического сектора экономической экспертной платформы Руслан Черный считает, что после открытия границ Украину могут покинуть еще примерно 1,5–2 миллиона граждан.
- Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что стране нужны дополнительно 4,5 миллиона работников для ускорения роста экономики.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украину после открытия границ могут покинуть еще примерно 1,5-2 миллиона граждан, считает главный эксперт по реформам экономического сектора экономической экспертной платформы Руслан Черный.
"Я думаю, что (после открытия границ - ред.) также может выехать еще, возможно, 1,5-2 миллиона", - сказал Черный в эфире телеканала "Новости.LIVE".
Эксперт добавил, что не видит в этом ничего страшного, несмотря на то, что на Украине на данный момент сильный дефицит кадров, а после открытия границ для молодых мужчин страну покинули около 400 тысяч украинцев.
Ранее премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что стране нужны дополнительно 4,5 миллиона работников для ускорения роста экономики.
Ранее глава государственной миграционной службы Наталья Науменко сообщала, что на сегодняшний день приблизительно 8 миллионов граждан Украины официально выехали за пределы страны. По ее информации, до 4 миллионов из них имеют временную защиту в странах Европы.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.