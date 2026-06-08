Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала украинские власти завершить конфликт с Россией.
- Она подчеркнула огромные человеческие жертвы и необратимые изменения в стране из-за войны.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X призвала украинские власти завершить конфликт с Россией.
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"Когда я говорю о необходимости положить конец этому конфликту, я всегда в первую очередь сосредотачиваюсь на огромных человеческих жертвах, которые приносят военные действия. <…> Я твердо убеждена, что эта война уже вызывает необратимые изменения в стране. Самое трагичное — мы теряем наше население — людей, которых, возможно, никогда не сможем заменить", — написала она.
По ее словам, из примерно 25 миллионов украинцев, оставшихся в стране, 12 миллионов — пенсионеры. А в прошлом году смертность на Украине в три раза превысила рождаемость.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в апреле заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться, пока Владимир Зеленский не наберется смелости для заключения соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.