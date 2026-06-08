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"Не сможем". В Киеве выступили с тревожным заявлением об окончании СВО - РИА Новости, 08.06.2026
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"Не сможем". В Киеве выступили с тревожным заявлением об окончании СВО

Мендель призвала завершить конфликт на Украине

© U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала украинские власти завершить конфликт с Россией.
  • Она подчеркнула огромные человеческие жертвы и необратимые изменения в стране из-за войны.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X призвала украинские власти завершить конфликт с Россией.
«

"Когда я говорю о необходимости положить конец этому конфликту, я всегда в первую очередь сосредотачиваюсь на огромных человеческих жертвах, которые приносят военные действия. <…> Я твердо убеждена, что эта война уже вызывает необратимые изменения в стране. Самое трагичное — мы теряем наше население — людей, которых, возможно, никогда не сможем заменить", — написала она.

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