На Украине за год отчислили 30 тысяч студентов мобилизационного возраста

Краткий пересказ от РИА ИИ На Украине в 2025 году отчислили почти 30 тысяч студентов мобилизационного возраста.

Государственная служба качества образования проводит проверки в учебных заведениях.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. По результатам проверок учебных заведений профессионального и высшего образования на Украине в 2025 году отчислили почти 30 тысяч студентов мобилизационного возраста, сообщает украинское издание "Телеграф".

"На Украине продолжаются проверки студентов, которые имеют право на отсрочку от мобилизации (среди мужчин старше 25 лет - ред.) ... Государственная служба качества образования проводит проверки в учебных заведениях, в том числе в прошлом году по результатам отчислено почти 30 тысяч студентов", - говорится в статье, опубликованной на сайте издания.

"Телеграф" также приводит слова главы госслужбы качества образования Руслана Гурака, согласно которому в этом году также были проверки и отчисления студентов из данной категории, поскольку массовое обучение мужчин старше 25 лет является существенным вызовом для Украины, и нужно проверять как они были зачислены и учатся, чтобы понять, "пошли ли они в студенты для уклонения от мобилизации".

В январе 2026 года Верховная рада не приняла законопроект об отмене отсрочки от призыва для мужчин старше 25 лет в связи с обучением в заведениях профессионального или высшего образования.

Депутат Верховной рады Руслан Горбенко в 2025 году предложил сажать в тюрьму ректоров, которые формально зачисляют в вузы мужчин призывного возраста для получения отсрочки от мобилизации.

В 2024 году министерство образования и науки Украины запретило очное обучение в аспирантуре по контракту. Как тогда заявили в министерстве, такой шаг был принят для того, чтобы обучение в аспирантуре "не превратилось в коррупционный инструмент уклонения от мобилизации". В июне 2025 года Киевский окружной административный суд отменил данное решение.