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На Украине за год отчислили 30 тысяч студентов мобилизационного возраста - РИА Новости, 08.06.2026
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19:02 08.06.2026
На Украине за год отчислили 30 тысяч студентов мобилизационного возраста

Телеграф: на Украине за год отчислили 30 тысяч студентов призывного возраста

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСолдат в зоне СВО
Солдат в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Украине в 2025 году отчислили почти 30 тысяч студентов мобилизационного возраста.
  • Государственная служба качества образования проводит проверки в учебных заведениях.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. По результатам проверок учебных заведений профессионального и высшего образования на Украине в 2025 году отчислили почти 30 тысяч студентов мобилизационного возраста, сообщает украинское издание "Телеграф".
"На Украине продолжаются проверки студентов, которые имеют право на отсрочку от мобилизации (среди мужчин старше 25 лет - ред.) ... Государственная служба качества образования проводит проверки в учебных заведениях, в том числе в прошлом году по результатам отчислено почти 30 тысяч студентов", - говорится в статье, опубликованной на сайте издания.
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"Телеграф" также приводит слова главы госслужбы качества образования Руслана Гурака, согласно которому в этом году также были проверки и отчисления студентов из данной категории, поскольку массовое обучение мужчин старше 25 лет является существенным вызовом для Украины, и нужно проверять как они были зачислены и учатся, чтобы понять, "пошли ли они в студенты для уклонения от мобилизации".
В январе 2026 года Верховная рада не приняла законопроект об отмене отсрочки от призыва для мужчин старше 25 лет в связи с обучением в заведениях профессионального или высшего образования.
Депутат Верховной рады Руслан Горбенко в 2025 году предложил сажать в тюрьму ректоров, которые формально зачисляют в вузы мужчин призывного возраста для получения отсрочки от мобилизации.
В 2024 году министерство образования и науки Украины запретило очное обучение в аспирантуре по контракту. Как тогда заявили в министерстве, такой шаг был принят для того, чтобы обучение в аспирантуре "не превратилось в коррупционный инструмент уклонения от мобилизации". В июне 2025 года Киевский окружной административный суд отменил данное решение.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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