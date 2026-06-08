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Свириденко рассказала, сколько работников нужно Украине для роста экономики - РИА Новости, 08.06.2026
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18:38 08.06.2026
Свириденко рассказала, сколько работников нужно Украине для роста экономики

Свириденко: Украине нужно еще 4,5 млн работников для ускорения роста экономики

© AP Photo / Vadym SarakhanЮлия Свириденко
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Юлия Свириденко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что стране нужно дополнительно 4,5 миллиона работников для ускорения роста экономики.
  • Показатель может быть достигнут путем привлечения на рынок труда людей пенсионного возраста, обеспечения возможности работать по ученическим договорам и возвращения выехавших из страны граждан Украины из-за границы.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украине нужно дополнительно 4,5 миллиона работников для ускорения роста экономики, сообщила в понедельник премьер-министр страны Юлия Свириденко.
"Министерство экономики посчитало, что для того, чтобы экономика росла более быстрыми темпами, чем растет сегодня, сегодня нужно дополнительно 4,5 миллиона работников", - сообщила Свириденко в опубликованном видео украинского издания "Новости.live".
По словам украинского премьера, этот показатель может быть достигнут путем привлечения на рынок труда людей пенсионного возраста и обеспечением возможности работать по ученическим договорам. Самым очевидным и естественным, по ее словам, является возвращение выехавших из страны граждан Украины из-за границы. Свириденко подчеркнула, что принуждением их вернуть нельзя, поэтому основными задачами являются обеспечением жильем и программы государственной поддержки.
В апреле глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил, что Украине придется ежегодно завозить до 300 тысяч мигрантов, чтобы компенсировать убыль населения из-за смертности и массовой эмиграции.
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