Свириденко рассказала, сколько работников нужно Украине для роста экономики

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украине нужно дополнительно 4,5 миллиона работников для ускорения роста экономики, сообщила в понедельник премьер-министр страны Юлия Свириденко.

В апреле глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил, что Украине придется ежегодно завозить до 300 тысяч мигрантов, чтобы компенсировать убыль населения из-за смертности и массовой эмиграции.