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Экс-главу Верховного суда Украины приговорили к пяти годам тюрьмы - РИА Новости, 08.06.2026
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16:23 08.06.2026 (обновлено: 16:49 08.06.2026)
Экс-главу Верховного суда Украины приговорили к пяти годам тюрьмы

Экс-главу Верховного суда Украины Князева приговорили к пяти годам тюрьмы

Экс-глава Верховного суда Украины Всеволод Князев после выхода из СИЗО
Экс-глава Верховного суда Украины Всеволод Князев после выхода из СИЗО - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Экс-глава Верховного суда Украины Всеволод Князев после выхода из СИЗО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-главу Верховного суда Украины Всеволода Князева приговорили к пяти годам лишения свободы.
  • Приговор включает конфискацию имущества и почти 1,5 миллиона долларов.
  • Приговор вынесен после того, как Князев пошел на сделку со следствием и признал свою вину.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Экс-главу верховного суда Украины Всеволода Князева, который обвиняется в получении неправомерной выгоды, пошел на сделку со следствием и получил приговор в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и 1,5 миллиона долларов денежных средств, сообщает украинская специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
"Восьмого июня 2026 года Высший антикоррупционный суд заключил соглашение о признании вины между прокурором САП и бывшим главой Верховного суда", - говорится в записи, опубликованной в Telegram-канале прокуратуры.
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По данным антикоррупционеров, обвиняемый согласился полностью признать свою вину в совершенных преступлениях, дать показания по соучастникам и получить реальный срок с изъятием имущества. Согласно приговору суда, Князев получил наказание в виде пяти лет лишения свободы, у него были конфискованы квартира и дом, а также почти 1,5 миллиона долларов.
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины 16 мая 2023 года предъявила экс-главе Верховного суда Украины Всеволоду Князеву обвинение в получении неправомерной выгоды в размере 2,7 миллиона долларов. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы. Позже издание "Страна.ua", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, писало, что еще 11 судей Верховного суда могут быть причастны к делу о коррупции, по которому проходит Князев.
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