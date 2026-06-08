Экс-главу Верховного суда Украины приговорили к пяти годам тюрьмы

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-главу Верховного суда Украины Всеволода Князева приговорили к пяти годам лишения свободы.

Приговор включает конфискацию имущества и почти 1,5 миллиона долларов.

Приговор вынесен после того, как Князев пошел на сделку со следствием и признал свою вину.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Экс-главу верховного суда Украины Всеволода Князева, который обвиняется в получении неправомерной выгоды, пошел на сделку со следствием и получил приговор в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и 1,5 миллиона долларов денежных средств, сообщает украинская специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Восьмого июня 2026 года Высший антикоррупционный суд заключил соглашение о признании вины между прокурором САП и бывшим главой Верховного суда", - говорится в записи, опубликованной в Telegram-канале прокуратуры.

По данным антикоррупционеров, обвиняемый согласился полностью признать свою вину в совершенных преступлениях, дать показания по соучастникам и получить реальный срок с изъятием имущества. Согласно приговору суда, Князев получил наказание в виде пяти лет лишения свободы, у него были конфискованы квартира и дом, а также почти 1,5 миллиона долларов.