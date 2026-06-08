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На Украине ужаснулись произошедшему на встрече Зеленского с лидерами ЕС - РИА Новости, 08.06.2026
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15:42 08.06.2026 (обновлено: 22:32 08.06.2026)
На Украине ужаснулись произошедшему на встрече Зеленского с лидерами ЕС

РФ не согласится на условия, согласованные на встрече Зеленского с лидерами ЕС

© REUTERS / Isabel InfantesКир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц во время встречи на Даунинг-стрит
Кир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц во время встречи на Даунинг-стрит - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
Кир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц во время встречи на Даунинг-стрит
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не согласится на условия урегулирования конфликта на Украине, озвученные по итогам встречи Зеленского, Мерца, Макрона и Стармера в Лондоне.
  • В заявлении содержится пункт о последующем вводе иностранных войск на территорию Украины, против чего категорически выступает Россия.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россия не согласится на условия урегулирования конфликта на Украине, озвученные по итогам встречи президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Владимира Зеленского, пишет "Страна.ua".
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"Условия, согласованные на встрече Зеленского, Мерца, Макрона и Стармера в Лондоне, продолжают историю на тему "как предложить России прекратить войну по линии фронта, чтоб она точно от этого отказалась". Ранее тема эта была выдержана в письме Зеленского к Путину. Теперь – в лондонском заявлении, которое, вполне вероятно, будет продвигаться как "рамка" для переговоров европейцев с Москвой", — отмечается в публикации.

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Как уточняется, с одной стороны, в заявлении говорится об остановке конфликта по линии фронта как отправной точке на переговорах. С другой — там содержится пункт о последующем вводе иностранных войск на территорию Украины, против чего категорически выступает Россия.
В воскресенье Макрон, Мерц, Стармер и Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. В заявлении по итогам переговоров лидеров стран в Лондоне говорится, что Великобритания, Франция и Германия намерены совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины.
Лидеры также обсудили расширение долгосрочного промышленного сотрудничества с Украиной для укрепления обороны Европы и поддержали предложение о проведении прямого диалога между Украиной и Россией — при активном участии США и Европы.
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