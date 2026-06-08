На Украине ужаснулись произошедшему на встрече Зеленского с лидерами ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия не согласится на условия урегулирования конфликта на Украине, озвученные по итогам встречи Зеленского, Мерца, Макрона и Стармера в Лондоне.
- В заявлении содержится пункт о последующем вводе иностранных войск на территорию Украины, против чего категорически выступает Россия.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россия не согласится на условия урегулирования конфликта на Украине, озвученные по итогам встречи президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Владимира Зеленского, пишет "Страна.ua".
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"Условия, согласованные на встрече Зеленского, Мерца, Макрона и Стармера в Лондоне, продолжают историю на тему "как предложить России прекратить войну по линии фронта, чтоб она точно от этого отказалась". Ранее тема эта была выдержана в письме Зеленского к Путину. Теперь – в лондонском заявлении, которое, вполне вероятно, будет продвигаться как "рамка" для переговоров европейцев с Москвой", — отмечается в публикации.