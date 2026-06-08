На Украине ужаснулись произошедшему на встрече Зеленского с лидерами ЕС

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"Условия, согласованные на встрече Зеленского, Мерца, Макрона и Стармера в Лондоне, продолжают историю на тему "как предложить России прекратить войну по линии фронта, чтоб она точно от этого отказалась". Ранее тема эта была выдержана в письме Зеленского к Путину. Теперь – в лондонском заявлении, которое, вполне вероятно, будет продвигаться как "рамка" для переговоров европейцев с Москвой", — отмечается в публикации.