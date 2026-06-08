ЕС собирается в июне выделить Украине 9,1 миллиардов евро по новому кредиту

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЕС планирует выделить Украине кредит в размере 9,1 миллиарда евро.
- 5,9 миллиарда евро пойдут на военные расходы, а 3,2 миллиарда — на поддержку бюджета.
БРЮССЕЛЬ, 8 июн - РИА Новости. ЕС собирается в июне выделить Украине 9,1 миллиарда евро по новому кредиту, из которых 5,9 миллиарда пойдут на военные расходы, а 3,2 миллиарда - на поддержку бюджета, заявил в понедельник представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.
"Речь идет о сумме в 9,1 миллиарда, так что эти деньги поступят на Украину в течение этого месяца. Часть из них пойдет на оборонные нужды (5,9 миллиарда), а 3,2 миллиарда - на бюджетную поддержку", - сказал он журналистам.
Первые транзакции начнутся во второй половине месяца, добавил Уйвари.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.