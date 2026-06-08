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ЕС собирается в июне выделить Украине 9,1 миллиардов евро по новому кредиту - РИА Новости, 08.06.2026
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13:57 08.06.2026 (обновлено: 14:12 08.06.2026)
ЕС собирается в июне выделить Украине 9,1 миллиардов евро по новому кредиту

ЕК: ЕС собирается в июне выделить Украине €9,1 млрд по новому кредиту

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС планирует выделить Украине кредит в размере 9,1 миллиарда евро.
  • 5,9 миллиарда евро пойдут на военные расходы, а 3,2 миллиарда — на поддержку бюджета.
БРЮССЕЛЬ, 8 июн - РИА Новости. ЕС собирается в июне выделить Украине 9,1 миллиарда евро по новому кредиту, из которых 5,9 миллиарда пойдут на военные расходы, а 3,2 миллиарда - на поддержку бюджета, заявил в понедельник представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.
"Речь идет о сумме в 9,1 миллиарда, так что эти деньги поступят на Украину в течение этого месяца. Часть из них пойдет на оборонные нужды (5,9 миллиарда), а 3,2 миллиарда - на бюджетную поддержку", - сказал он журналистам.
Первые транзакции начнутся во второй половине месяца, добавил Уйвари.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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