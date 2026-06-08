ЕС собирается в июне выделить Украине 9,1 миллиардов евро по новому кредиту

БРЮССЕЛЬ, 8 июн - РИА Новости. ЕС собирается в июне выделить Украине 9,1 миллиарда евро по новому кредиту, из которых 5,9 миллиарда пойдут на военные расходы, а 3,2 миллиарда - на поддержку бюджета, заявил в понедельник представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.