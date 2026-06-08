Киев делает все, чтобы затормозить мирное урегулирование, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим делает все, чтобы затормозить процесс мирного урегулирования на Украине.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Киев делает все, чтобы затормозить процесс мирного урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку на пассажирский поезд Москва - Симферополь.
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"Подобные действия существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию. Мы остаемся открытыми к этому. Но вы видите, что сам киевский режим делает все, чтобы затормозить этот процесс", - сказал Песков.
В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва - Симферополь, в результате чего был ранен машинист, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. Пассажиры всех поездов на территории Крыма были эвакуированы после этой атаки, уточнили позднее в "Гранд Сервис Экспрессе".