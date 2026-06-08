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Киев делает все, чтобы затормозить мирное урегулирование, заявил Песков - РИА Новости, 08.06.2026
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13:41 08.06.2026
Киев делает все, чтобы затормозить мирное урегулирование, заявил Песков

Песков: Киев делает все, чтобы затормозить процесс мирного урегулирования

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим делает все, чтобы затормозить процесс мирного урегулирования на Украине.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Киев делает все, чтобы затормозить процесс мирного урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку на пассажирский поезд Москва - Симферополь.
«
"Подобные действия существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию. Мы остаемся открытыми к этому. Но вы видите, что сам киевский режим делает все, чтобы затормозить этот процесс", - сказал Песков.
В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва - Симферополь, в результате чего был ранен машинист, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. Пассажиры всех поездов на территории Крыма были эвакуированы после этой атаки, уточнили позднее в "Гранд Сервис Экспрессе".
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