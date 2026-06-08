ЕС перевел Киеву 2,8 миллиарда евро из пакета макрофинансовой помощи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЕС перевел Украине седьмой транш макрофинансовой помощи в размере 2,8 миллиарда евро.
- Транш направлен на поддержку государственного бюджета Украины.
БРЮССЕЛЬ, 8 июн - РИА Новости. ЕС в понедельник перевел седьмой транш макрофинансовой помощи Украине в размере 2,8 миллиарда евро, сообщила Еврокомиссия.
Речь идет о финансировании из фонда ЕС для Украины, из которого выделяются деньги на поддержку госбюджета.
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"Европейская комиссия сегодня выделила Украине почти 2,8 миллиарда евро для удовлетворения ее финансовых потребностей и поддержания государственного управления", - говорится в заявлении ЕК.