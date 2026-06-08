ЕС перевел Киеву 2,8 миллиарда евро из пакета макрофинансовой помощи

БРЮССЕЛЬ, 8 июн - РИА Новости. ЕС в понедельник перевел седьмой транш макрофинансовой помощи Украине в размере 2,8 миллиарда евро, сообщила Еврокомиссия.

Речь идет о финансировании из фонда ЕС для Украины, из которого выделяются деньги на поддержку госбюджета.