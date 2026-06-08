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ЕС перевел Киеву 2,8 миллиарда евро из пакета макрофинансовой помощи - РИА Новости, 08.06.2026
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13:26 08.06.2026 (обновлено: 13:28 08.06.2026)
ЕС перевел Киеву 2,8 миллиарда евро из пакета макрофинансовой помощи

ЕК: ЕС перевел Украине 2,8 миллиарда евро из пакета макрофинансовой помощи

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС перевел Украине седьмой транш макрофинансовой помощи в размере 2,8 миллиарда евро.
  • Транш направлен на поддержку государственного бюджета Украины.
БРЮССЕЛЬ, 8 июн - РИА Новости. ЕС в понедельник перевел седьмой транш макрофинансовой помощи Украине в размере 2,8 миллиарда евро, сообщила Еврокомиссия.
Речь идет о финансировании из фонда ЕС для Украины, из которого выделяются деньги на поддержку госбюджета.
«
"Европейская комиссия сегодня выделила Украине почти 2,8 миллиарда евро для удовлетворения ее финансовых потребностей и поддержания государственного управления", - говорится в заявлении ЕК.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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