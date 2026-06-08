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Каллас: ЕС собирается перевести Киеву первый транш на беспилотники в июне - РИА Новости, 08.06.2026
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12:57 08.06.2026 (обновлено: 13:00 08.06.2026)
Каллас: ЕС собирается перевести Киеву первый транш на беспилотники в июне

Каллас: ЕС в июне переведет Киеву первый транш в 5,9 млрд евро на беспилотники

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС готов выделить Украине кредит в размере 90 миллиардов долларов.
  • В июне будет переведен первый транш в размере 5,9 миллиарда евро на беспилотники.
БРЮССЕЛЬ, 8 июн - РИА Новости. ЕС собирается перевести Украине первый транш из нового 90-миллиардного кредита в размере 5,9 миллиарда евро на беспилотники уже в июне, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.
«

"Кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов долларов готов к выделению. В этом месяце на дроны будут выплачены первые 5,9 миллиарда", - сказала она, выступая перед журналистами на неформальном заседании глав Минобороны стран ЕС на Кипре.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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