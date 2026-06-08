Каллас: ЕС собирается перевести Киеву первый транш на беспилотники в июне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЕС готов выделить Украине кредит в размере 90 миллиардов долларов.
- В июне будет переведен первый транш в размере 5,9 миллиарда евро на беспилотники.
БРЮССЕЛЬ, 8 июн - РИА Новости. ЕС собирается перевести Украине первый транш из нового 90-миллиардного кредита в размере 5,9 миллиарда евро на беспилотники уже в июне, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.
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"Кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов долларов готов к выделению. В этом месяце на дроны будут выплачены первые 5,9 миллиарда", - сказала она, выступая перед журналистами на неформальном заседании глав Минобороны стран ЕС на Кипре.