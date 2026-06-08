Каллас: ЕС собирается перевести Киеву первый транш на беспилотники в июне

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"Кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов долларов готов к выделению. В этом месяце на дроны будут выплачены первые 5,9 миллиарда", - сказала она, выступая перед журналистами на неформальном заседании глав Минобороны стран ЕС на Кипре.