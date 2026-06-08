Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что в интересах США прекратить конфликт на Украине и перестать поставлять ей оружие.
- По мнению профессора, Запад отправляет Украине оружие, которое должно было пойти в Восточную Азию для сдерживания Китая.
- Эксперт выражает уверенность, что в результате Украина потерпит поражение от Москвы и не сможет вступить в НАТО.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В интересах США прекратить конфликт на Украине и перестать поставлять ей оружие, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Europe of Sovereign Nations.
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"Трамп совершил серьезный разворот в сторону Азии. <…> И сейчас Запад отправляет Украине оружие, которое должно было пойти в Восточную Азию. Поэтому в наших интересах прекратить конфликт на Украине, перестать поставлять ей вооружение и вместо этого вернуться к отправке оружия в Восточную Азию для сдерживания Китая", — обозначил ученый.
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"Это заставляет меня думать, что русским суждено победить в этом конфликте. <…> Я совершенно уверен, что Украина доведет до разгрома, до разгромного поражения. В будущем Украина ни при каких обстоятельствах не сможет вступить в НАТО. И это также будет победой для России", — признал Миршаймер.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Глава Белого дома Дональд Трамп также неоднократно призывал Зеленского поспешить с мирным соглашением, поскольку он может потерять еще больше территорий.