"Доведет до разгрома": в США сделали неожиданное признание по Украине

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"Это заставляет меня думать, что русским суждено победить в этом конфликте. <…> Я совершенно уверен, что Украина доведет до разгрома, до разгромного поражения. В будущем Украина ни при каких обстоятельствах не сможет вступить в НАТО. И это также будет победой для России", — признал Миршаймер.