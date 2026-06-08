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Социолог спрогнозировал демографическую катастрофу на Украине - РИА Новости, 08.06.2026
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03:51 08.06.2026
Социолог спрогнозировал демографическую катастрофу на Украине

Социолог Сущий: население Украины к 2050 году может достичь 23,7 процента

© РИА Новости / Мария СавченкоВид на набережную Днепра и Почтовую площадь в Киеве
Вид на набережную Днепра и Почтовую площадь в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Мария Савченко
Вид на набережную Днепра и Почтовую площадь в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Численность населения Украины в начале XXII века может составить 8,9 миллиона человек, что равняется 23,7% от уровня начала 2022 года.
  • Современная Украина не имеет возможностей для остановки депопуляционного тренда, и к началу 2050-х годов ее население может достичь диапазона 20–24 миллионов человек.
  • У Украины отсутствуют реальные варианты демографической динамики, позволяющие восстановить численность населения, существовавшую в начале 2020-х годов.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Численность населения Украины в начале XXII века может составить 8,9 миллиона человек, что равняется 23,7% от уровня начала 2022 года, и это с уверенностью можно назвать демографической катастрофой, говорится в статье доктора философских наук, заведующего лабораторией социологии Южного научного центра РАН Сергея Сущего, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Как ранее стало известно по расчетам Сущего, современная Украина не имеет возможностей для остановки депопуляционного тренда, и к началу 2050-х годов ее население может достичь диапазона 20–24 миллионов человек.
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"Диапазон вероятной численности населения страны в начале XXII века может составлять 8,9–16,9 миллиона человек (23,7–45% от уровня начала 2022 года). То есть при реализации среднего, тем более инерционного сценария размеры населения Украины на следующем вековом рубеже представляются уже в полной мере катастрофическим результатом, причем без учета миграционного фактора, способного заметно сократить и этот весьма ограниченный демографический массив", – говорится в статье.
Сущий в своей статье пришел к выводу, что у Украины отсутствуют реальные варианты демографической динамики, позволяющие восстановить численность населения, существовавшую в начале 2020-х годов, составлявшую 37–38 миллионов человек.
"Кратное сокращение группы "воспроизводства" и обеспечиваемых ею показателей рождаемости при параллельном быстром росте медианного возраста практически гарантирует сохранение высокого уровня естественной убыли населения Украины на самую долгосрочную перспективу с большой вероятностью устойчивого дополнения этих потерь миграционным оттоком. А пролонгация этих негативных трендов на несколько десятилетий способна обернуться сценарием, который с полным основанием можно будет определить как демографическую катастрофу", – подытожил ученый.
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