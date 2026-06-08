Социолог спрогнозировал демографическую катастрофу на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Численность населения Украины в начале XXII века может составить 8,9 миллиона человек, что равняется 23,7% от уровня начала 2022 года.

Современная Украина не имеет возможностей для остановки депопуляционного тренда, и к началу 2050-х годов ее население может достичь диапазона 20–24 миллионов человек.

У Украины отсутствуют реальные варианты демографической динамики, позволяющие восстановить численность населения, существовавшую в начале 2020-х годов.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Численность населения Украины в начале XXII века может составить 8,9 миллиона человек, что равняется 23,7% от уровня начала 2022 года, и это с уверенностью можно назвать демографической катастрофой, говорится в статье доктора философских наук, заведующего лабораторией социологии Южного научного центра РАН Сергея Сущего, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

Как ранее стало известно по расчетам Сущего, современная Украина не имеет возможностей для остановки депопуляционного тренда, и к началу 2050-х годов ее население может достичь диапазона 20–24 миллионов человек.

"Диапазон вероятной численности населения страны в начале XXII века может составлять 8,9–16,9 миллиона человек (23,7–45% от уровня начала 2022 года). То есть при реализации среднего, тем более инерционного сценария размеры населения Украины на следующем вековом рубеже представляются уже в полной мере катастрофическим результатом, причем без учета миграционного фактора, способного заметно сократить и этот весьма ограниченный демографический массив", – говорится в статье.

Сущий в своей статье пришел к выводу, что у Украины отсутствуют реальные варианты демографической динамики, позволяющие восстановить численность населения, существовавшую в начале 2020-х годов, составлявшую 37–38 миллионов человек.