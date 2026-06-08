Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что российские войска успешно продвигаются.
- По его словам, ВС России осталось освободить три города в Донбассе, чтобы расчистить себе путь к Днепру.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские войска успешно продвигаются, расчищая путь к Днепру, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Русские продвигаются. <…> Они приближаются, приближаются и приближаются. Им осталось взять под контроль только три крупных города в Донбассе. И тогда наступит полное господство — свободный путь к Днепру", — отметил он.
По словам Макговерна, российская армия владеет инициативой на всех участках спецоперации.
"Таким образом, Россия побеждает", — подчеркнул эксперт.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки нанесли поражение украинским катерам, местам запуска БПЛА, складам горючего и объектам транспортной, портовой и энергоинфраструктуры.
Потери ВСУ за это время составили 1320 военнослужащих, 98 единиц военной автомобильной техники и 15 бронированных машин.