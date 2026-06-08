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"Они приближаются". В США заявили о фатальных событиях в зоне СВО - РИА Новости, 08.06.2026
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03:17 08.06.2026 (обновлено: 13:56 08.06.2026)
"Они приближаются". В США заявили о фатальных событиях в зоне СВО

Аналитик Макговерн: ВС России расчищают себе путь к Днепру

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что российские войска успешно продвигаются.
  • По его словам, ВС России осталось освободить три города в Донбассе, чтобы расчистить себе путь к Днепру.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские войска успешно продвигаются, расчищая путь к Днепру, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Русские продвигаются. <…> Они приближаются, приближаются и приближаются. Им осталось взять под контроль только три крупных города в Донбассе. И тогда наступит полное господство — свободный путь к Днепру", — отметил он.
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По словам Макговерна, российская армия владеет инициативой на всех участках спецоперации.
"Таким образом, Россия побеждает", — подчеркнул эксперт.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки нанесли поражение украинским катерам, местам запуска БПЛА, складам горючего и объектам транспортной, портовой и энергоинфраструктуры.
Потери ВСУ за это время составили 1320 военнослужащих, 98 единиц военной автомобильной техники и 15 бронированных машин.
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