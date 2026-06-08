Киев распорядился тормозить реализацию договора с США по недрам, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киев начал замедлять процесс реализации сделки с Вашингтоном об украинских природных ресурсах.
- Отсутствие прогресса связано с объективными факторами и политическим аспектом.
- Интерес украинских властей к продвижению сделки пропал после того, как Трамп начал передавать оружие лишь за деньги.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Киев начал замедлять процесс реализации сделки с Вашингтоном об украинских природных ресурсах, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на источник.
Как подчеркивает издание, спустя год после ратификации соглашений работа над ним практически не ведется. Издание со ссылкой на источники и экспертов отмечает, что отсутствие прогресса связано как с объективными факторами (трудности разработки месторождений, сомнения в экономической целесообразности, а также отсутствия у инвесторов желания вкладываться в Украину), так и с политическим аспектом.
"Главный и, по сути, единственный интерес, который был у Банковой к сделке — это попытка задобрить (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа, чтобы тот продолжил оружейную и финансовую помощь Украине, подавая это как американские взносы в Фонд для будущих инвестиций", — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Как утверждается, планы Киева не увенчались успехом, поскольку Трамп отказался от поддержки и готов передавать оружие лишь за деньги.
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"Соответственно, пропал интерес и у украинских властей как-то продвигать эту сделку. Наоборот — был дан сигнал по всей вертикали особого содействия не оказывать и максимально все тормозить", — добавляется в публикации.
В 2025 году Киев заключил сделку с Вашингтоном о природных ресурсах. В соответствии с ней Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Соглашение предусматривает создание в постсоветской стране инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50.
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