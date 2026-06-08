В Москве арестовали участников банды, угонявшей дорогие иномарки

Краткий пересказ от РИА ИИ Банда угнала пять корейских и японских кроссоверов на сумму более 20 миллионов рублей с парковок в Москве.

Задержаны и арестованы шесть участников банды, четверо из которых ранее судимы.

У задержанных обнаружены угнанные автомобили, устройства для блокировки сигналов сотовой связи и ключи от различных машин.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Банда с помощью специальных устройств для блокировки сигнализации угнала пять корейских и японских кроссоверов более чем на 20 миллионов рублей с парковок в Москве, задержаны и арестованы шесть ее участников, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительным данным, шесть участников организованной группы, четверо из которых ранее судимы, искали припаркованные во дворах кроссоверы корейских и японских производителей и с помощью специальных устройств блокировали сигнализацию, проникали в машину, запускали двигатель и похищали их. Затем злоумышленники перегоняли авто в лес в Подмосковье, где отключали GPS-трекер.

« "В дальнейшем транспортные средства продавали либо разбирали на запчасти. С июня по октябрь минувшего года задокументировано пять эпизодов краж с ущербом свыше 20 миллионов рублей", - приводит слова Волк сайт МВД Медиа.

Она отметила, что сотрудники полиции и Росгвардии задержали подозреваемых, у них были обнаружены две угнанные иномарки, устройства для блокировки сигналов сотовой связи и ключи от различных машин.