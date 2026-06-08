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В Москве арестовали участников банды, угонявшей дорогие иномарки - РИА Новости, 08.06.2026
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14:18 08.06.2026
В Москве арестовали участников банды, угонявшей дорогие иномарки

В Москве арестовали 6 участников банды после угона иномарок на 20 млн руб

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банда угнала пять корейских и японских кроссоверов на сумму более 20 миллионов рублей с парковок в Москве.
  • Задержаны и арестованы шесть участников банды, четверо из которых ранее судимы.
  • У задержанных обнаружены угнанные автомобили, устройства для блокировки сигналов сотовой связи и ключи от различных машин.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Банда с помощью специальных устройств для блокировки сигнализации угнала пять корейских и японских кроссоверов более чем на 20 миллионов рублей с парковок в Москве, задержаны и арестованы шесть ее участников, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По предварительным данным, шесть участников организованной группы, четверо из которых ранее судимы, искали припаркованные во дворах кроссоверы корейских и японских производителей и с помощью специальных устройств блокировали сигнализацию, проникали в машину, запускали двигатель и похищали их. Затем злоумышленники перегоняли авто в лес в Подмосковье, где отключали GPS-трекер.
«
"В дальнейшем транспортные средства продавали либо разбирали на запчасти. С июня по октябрь минувшего года задокументировано пять эпизодов краж с ущербом свыше 20 миллионов рублей", - приводит слова Волк сайт МВД Медиа.
Она отметила, что сотрудники полиции и Росгвардии задержали подозреваемых, у них были обнаружены две угнанные иномарки, устройства для блокировки сигналов сотовой связи и ключи от различных машин.
"Следователями ГСУ ГУ МВД России по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся мероприятия по поиску похищенного, установлению всех эпизодов и возможных соучастников противоправной деятельности", - заключила официальный представитель МВД РФ.
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