Национальная транспортная компания в мае нарастила поставки угля на 2,5%

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Национальная транспортная компания (НТК) в мае 2026 года перевезла 8,7 миллиона тонн каменного угля, что на 2,5% превышает показатель мая 2025 года, сообщает пресс-служба предприятия.

Всего в мае выполнено 119 395 вагонопоставок угля.

Как и в предыдущие месяцы 2026 года, динамика определялась опережающим ростом внутрироссийских поставок при одновременном сокращении экспорта. Перевозки на внутренний рынок выросли на 19,0% — с 4,5 до 5,4 миллиона тонн. Экспортные отправки снизились на 16,6%: с 3,9 до 3,2 миллиона тонн.

Северо-Западный экспортный грузопоток сократился на 40,6%: с 769 тысяч до 457 тысяч тонн. Восточный экспорт в мае упал на 10,8%: 2,8 миллиона тонн против 3,1 миллиона тонн в мае 2025 года.

Помимо этого, в этом мае НТК обеспечила доставку 4,47 миллиона тонн энергетического угля для нужд тепловых электростанций, ТЭЦ, ГРЭС и других объектов генерации на территории России в рамках 62 253 вагонопоставок. Поставки охватили ключевые регионы страны от Сибири до Урала.

В Красноярский регион доставили 1 011 147 тонн (13 911 вагонов), в Свердловскую область — 890 159 тонн (12 739 вагонов), в Новосибирскую область — 731 460 тонн (10 003 вагона), в Кузбасс — 549 702 тонны (7 453 вагона).

"В мае при плавном выходе из отопительного сезона спрос электростанций остается достаточно высоким — особенно в западных регионах, где крупные промышленные потребители поддерживают базовую нагрузку. Мы обеспечили бесперебойную логистику для нужд генерации, применяя кольцевые технологии обращения полувагонов", — отметили в НТК.