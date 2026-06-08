Рейтинг@Mail.ru
Посол Турции назвал самые популярные у россиян курорты в его стране - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
20:58 08.06.2026
Посол Турции назвал самые популярные у россиян курорты в его стране

Посол Турции назвал Анталью и Бодрум самыми популярными у туристов регионами

© Фото : Пресс-служба посольства Турции в РоссииПосол Турецкой Республики в России Танжу Бильгич во время турецкого завтрака в резиденции в Москве
Посол Турецкой Республики в России Танжу Бильгич во время турецкого завтрака в резиденции в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Пресс-служба посольства Турции в России
Посол Турецкой Республики в России Танжу Бильгич во время турецкого завтрака в резиденции в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Посол Турецкой Республики Танжу Бильгич назвал самые популярные у россиян регионы страны.
"Анталья – традиционно на первом месте, потом Бодрум, затем Стамбул, где путешественники посещают культурные достопримечательности", — рассказал он в беседе с РИА Новости в ходе мероприятия, организованного в московской резиденции и посвященного легендарному турецкому завтраку. В пятерку самых востребованных входят также Каппадокия и курорты на Черном море.
© РИА Новости / Мария СеливановаСупруга посла Турецкой Республики в России Бетюль Аксой Бильгич приветствует гостей в резиденции
Супруга посла Турецкой Республики в России Бетюль Аксой Бильгич приветствует гостей в резиденции - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Супруга посла Турецкой Республики в России Бетюль Аксой Бильгич приветствует гостей в резиденции
Турецкий завтрак — популярный гастрономический бренд страны. Обязательные ингредиенты: закуски, оливки, сыры, хлеб и пироги, мед, оливковое масло, зелень, помидоры и огурцы.
© РИА Новости / Мария СеливановаСыры - обязательное блюдо турецкого завтрака
Сыры - обязательное блюдо турецкого завтрака - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Сыры - обязательное блюдо турецкого завтрака
В этот раз стол для завтрака был сервирован продуктами из семи географических регионов Турции. Например, сыр Эзине из Чанаккале, выдержанный кашар из Фракии, сыр с пряными травами из Вана, оливки и оливковое масло Эгейского региона, традиционный тахин-пекмез из Средиземноморья, бастурма и суджук из Кайсери, куймак и чайная традиция Черноморского региона, а также присущие Юго-Восточной Анатолии аджука и захтер.
© РИА Новости / Мария СеливановаОливки - обязательное блюдо турецкого завтрака
Оливки - обязательное блюдо турецкого завтрака - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Оливки - обязательное блюдо турецкого завтрака
Среди блюд: менемен — омлет с луком, сладким перцем и помидорами, острая говяжья колбаса, блины гезлеме, слоеные пирожки — буреки — с начинкой из сыра, мяса и шпината. Финал — варенье, пахлава и кофе.
Турецкое слово "завтрак" образовано от: "кофе" (kahve) и "до", "перед" (alti) — то, что подают до кофе.
Бетюль Аксой Бильгич, супруга посла, отметила, что гастрономия – это универсальный язык, наводящий мосты между культурами. "Древние столы Анатолии формировались под влиянием вкусов, привезенных караванами, следовавшими по Шелковому пути на протяжении веков", - добавила она.
© РИА Новости / Мария СеливановаМастер-класс по приготовлению симитов - бубликов с кунжутом
Мастер-класс по приготовлению симитов - бубликов с кунжутом - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Мастер-класс по приготовлению симитов - бубликов с кунжутом
Шеф-повара Синем Мете и Ферай Балабан продемонстрировали приготовление таких неотъемлемых блюд турецкого завтрака, как симит, менемен и куймак.
В финале трапезы подают кофе – важный элемент турецкой традиции, внесенный в 2013 году в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Гости смогли потренироваться в приготовлении напитка и сварить его на песке.
Девушка на фоне Голубой мечети Сулеймана в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Город с видом на Босфор: план коротких каникул в Стамбуле
7 июня, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурцияБодрумСтамбулТанжу БильгичЮНЕСКОЕда - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала