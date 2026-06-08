Посол Турецкой Республики в России Танжу Бильгич во время турецкого завтрака в резиденции в Москве

Посол Турецкой Республики в России Танжу Бильгич во время турецкого завтрака в резиденции в Москве

© Фото : Пресс-служба посольства Турции в России Посол Турецкой Республики в России Танжу Бильгич во время турецкого завтрака в резиденции в Москве

Посол Турции назвал самые популярные у россиян курорты в его стране

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Посол Турецкой Республики Танжу Бильгич назвал самые популярные у россиян регионы страны.

"Анталья – традиционно на первом месте, потом Бодрум, затем Стамбул, где путешественники посещают культурные достопримечательности", — рассказал он в беседе с РИА Новости в ходе мероприятия, организованного в московской резиденции и посвященного легендарному турецкому завтраку. В пятерку самых востребованных входят также Каппадокия и курорты на Черном море.

© РИА Новости / Мария Селиванова Супруга посла Турецкой Республики в России Бетюль Аксой Бильгич приветствует гостей в резиденции © РИА Новости / Мария Селиванова Супруга посла Турецкой Республики в России Бетюль Аксой Бильгич приветствует гостей в резиденции

Турецкий завтрак — популярный гастрономический бренд страны. Обязательные ингредиенты: закуски, оливки, сыры, хлеб и пироги, мед, оливковое масло, зелень, помидоры и огурцы.

В этот раз стол для завтрака был сервирован продуктами из семи географических регионов Турции. Например, сыр Эзине из Чанаккале, выдержанный кашар из Фракии, сыр с пряными травами из Вана, оливки и оливковое масло Эгейского региона, традиционный тахин-пекмез из Средиземноморья, бастурма и суджук из Кайсери, куймак и чайная традиция Черноморского региона, а также присущие Юго-Восточной Анатолии аджука и захтер.

Среди блюд: менемен — омлет с луком, сладким перцем и помидорами, острая говяжья колбаса, блины гезлеме, слоеные пирожки — буреки — с начинкой из сыра, мяса и шпината. Финал — варенье, пахлава и кофе.

Турецкое слово "завтрак" образовано от: "кофе" (kahve) и "до", "перед" (alti) — то, что подают до кофе.

Бетюль Аксой Бильгич, супруга посла, отметила, что гастрономия – это универсальный язык, наводящий мосты между культурами. "Древние столы Анатолии формировались под влиянием вкусов, привезенных караванами, следовавшими по Шелковому пути на протяжении веков", - добавила она.

Шеф-повара Синем Мете и Ферай Балабан продемонстрировали приготовление таких неотъемлемых блюд турецкого завтрака, как симит, менемен и куймак.