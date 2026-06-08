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Турецкие отельеры обсуждают возможные изменения в системе "все включено" - РИА Новости, 08.06.2026
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Туризм
 
07:06 08.06.2026 (обновлено: 11:46 08.06.2026)
Турецкие отельеры обсуждают возможные изменения в системе "все включено"

Отельеры Турции ищут способ обновить систему "все включено" без потери россиян

© РИА Новости / Светлана Баева Отель в Белеке, Турция
Отель в Белеке, Турция - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Светлана Баева
Отель в Белеке, Турция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкие отельеры обсуждают возможные изменения в системе «все включено».
  • Любые нововведения в системе «все включено» не должны отпугнуть туристов, особенно из России.
  • Представители отрасли рассматривают различные варианты модернизации действующей модели, включая более гибкие пакеты услуг и расширение возможностей для отдыхающих за пределами гостиничных комплексов.
АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Турецкие отельеры обсуждают возможные изменения в системе "все включено", однако любые нововведения не должны негативно сказаться на интересе иностранных туристов, прежде всего россиян, сообщил РИА Новости отельер в Бодруме Исмаил Карагюль.
Система "все включено" в курортных отелях Турции сохранится в прежнем виде, несмотря на обсуждение возможных ограничений, заявлял в апреле в интервью РИА Новости заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын.
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"Система "все включено" остается одним из главных преимуществ турецких курортов. Если изменения и будут вноситься, они должны повысить качество услуг и эффективность работы отелей, а не отпугнуть туристов", — сказал собеседник агентства.
По его словам, представители отрасли рассматривают различные варианты модернизации действующей модели, включая более гибкие пакеты услуг и расширение возможностей для отдыхающих за пределами гостиничных комплексов. При этом речь не идет об отказе от самой концепции, которая остается востребованной у гостей из России, Великобритании, Германии и других стран.
Собеседник агентства отметил, что рост затрат вынуждает гостиничный бизнес искать новые решения, однако любые изменения должны учитывать ожидания туристов. По его словам, российские туристы традиционно высоко ценят систему "все включено" за предсказуемость расходов и широкий набор услуг.
Отельер подчеркнул, что окончательных решений пока не принято, а обсуждения в отрасли направлены на повышение конкурентоспособности турецкого туризма на фоне усиливающейся конкуренции со стороны других средиземноморских направлений.
Глава Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу ранее заявлял, что из-за системы "все включено" туристы почти не выходят из гостиниц и постоянно едят. Это, по его словам, вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны. В свою очередь, председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу в беседе с РИА Новости предложил отказаться от этой системы и перейти на вариант с выбором только нужных опций. Он привел в пример гостиницы "без алкоголя".
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