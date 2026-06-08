Краткий пересказ от РИА ИИ Турецкие отельеры обсуждают возможные изменения в системе «все включено».

Любые нововведения в системе «все включено» не должны отпугнуть туристов, особенно из России.

Представители отрасли рассматривают различные варианты модернизации действующей модели, включая более гибкие пакеты услуг и расширение возможностей для отдыхающих за пределами гостиничных комплексов.

АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Турецкие отельеры обсуждают возможные изменения в системе "все включено", однако любые нововведения не должны негативно сказаться на интересе иностранных туристов, прежде всего россиян, сообщил РИА Новости отельер в Бодруме Исмаил Карагюль.

Система "все включено" в курортных отелях Турции сохранится в прежнем виде, несмотря на обсуждение возможных ограничений, заявлял в апреле в интервью РИА Новости заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын.

"Система "все включено" остается одним из главных преимуществ турецких курортов. Если изменения и будут вноситься, они должны повысить качество услуг и эффективность работы отелей, а не отпугнуть туристов", — сказал собеседник агентства.

Великобритании, По его словам, представители отрасли рассматривают различные варианты модернизации действующей модели, включая более гибкие пакеты услуг и расширение возможностей для отдыхающих за пределами гостиничных комплексов. При этом речь не идет об отказе от самой концепции, которая остается востребованной у гостей из России Германии и других стран.

Собеседник агентства отметил, что рост затрат вынуждает гостиничный бизнес искать новые решения, однако любые изменения должны учитывать ожидания туристов. По его словам, российские туристы традиционно высоко ценят систему "все включено" за предсказуемость расходов и широкий набор услуг.

Отельер подчеркнул, что окончательных решений пока не принято, а обсуждения в отрасли направлены на повышение конкурентоспособности турецкого туризма на фоне усиливающейся конкуренции со стороны других средиземноморских направлений.