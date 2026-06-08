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Кеннеди-центр в Вашингтоне убрал имя Трампа со своего сайта - РИА Новости, 08.06.2026
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18:52 08.06.2026
Кеннеди-центр в Вашингтоне убрал имя Трампа со своего сайта

Кеннеди-центр в Вашингтоне после решения суда убрал имя Трампа со своего сайта

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЦентр Кеннеди в Вашингтоне
Центр Кеннеди в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
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Центр Кеннеди в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Со сайта Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди исчезло упоминание Дональда Трампа.
  • Площадка снова указана под названием "Кеннеди-центр".
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне убрал со своего сайта упоминание президента США Дональда Трампа после решения суда, запретившего переименовывать площадку в честь американского лидера, убедился корреспондент РИА Новости.
Упоминание Трампа пропало с первой страницы сайта в понедельник, в выходные главная театральная площадка Вашингтона на своем интернет-портале продолжала носить название Трамп-Кеннеди-Центр.
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Теперь на сайте указано старое название театра: Кеннеди-центр.
Ранее в администрации площадки РИА Новости сообщили, что исполнят решение суда, запретившего без согласия Конгресса переименовывать театр в честь Трампа.
Суд в Вашингтоне запретил Трампу без получения одобрения Конгресса переименовать в свою честь центр Кеннеди, потребовав убрать со здания фамилию действующего президента, которая появилась на восточном фасаде в декабре 2025 года. Суд также запретил закрывать театр на ремонт, начать который планировалось в июле.
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