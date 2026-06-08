Кеннеди-центр в Вашингтоне убрал имя Трампа со своего сайта

ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне убрал со своего сайта упоминание президента США Дональда Трампа после решения суда, запретившего переименовывать площадку в честь американского лидера, убедился корреспондент РИА Новости.

Ранее в администрации площадки РИА Новости сообщили, что исполнят решение суда, запретившего без согласия Конгресса переименовывать театр в честь Трампа.

Суд в Вашингтоне запретил Трампу без получения одобрения Конгресса переименовать в свою честь центр Кеннеди, потребовав убрать со здания фамилию действующего президента, которая появилась на восточном фасаде в декабре 2025 года. Суд также запретил закрывать театр на ремонт, начать который планировалось в июле.