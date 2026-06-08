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ЦАХАЛ заявила о завершении серии ударов по Ирану - РИА Новости, 08.06.2026
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11:07 08.06.2026
ЦАХАЛ заявила о завершении серии ударов по Ирану

ЦАХАЛ завершила серию ударов по стратегическим системам обороны Ирана

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский истребитель F-16
Израильский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский истребитель F-16. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля заявила о завершении серии ударов по стратегическим системам обороны Ирана.
  • В ЦАХАЛ утверждают, что удар привел к демонтажу систем обороны, развернутых Ираном после операции "Рык льва" в марте.
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что завершила серию ударов по Ирану, целями которых были заявлены стратегические системы обороны Исламской республики.
"Некоторое время назад десятки истребителей ВВС Израиля под командованием разведывательного управления ЦАХАЛ нанесли масштабный удар по стратегическим системам обороны, принадлежащим… (Ирану - ред.)", - сообщила в понедельник армейская пресс-служба.
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Военные отметили, что после операции "Рык льва" в марте Иран предпринял усилия по восстановлению своих оборонных возможностей и развернул новые системы во многих районах страны.
"Удар привел к демонтажу этих систем", - утверждают в ЦАХАЛ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно.
Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Атака последовала через несколько часов после заявлений в Иране о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Иран в ответ продолжил обстрелы израильской территории.
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