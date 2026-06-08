ЦАХАЛ заявила о пуске ракет из Ирана в сторону Израиля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону израильской территории.
- Системы ПВО Израиля задействованы для перехвата ракет.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону израильской территории, системы ПВО ведут перехват.
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Системы (противовоздушной - ред.) обороны задействованы для перехвата угрозы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Атака последовала через несколько часов после угроз из Ирана о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана.