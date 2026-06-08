Израиль сообщил об ударах по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. ЦАХАЛ заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана.
"Некоторое время назад израильские ВВС нанесли удары по военным целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в западной и центральной частях Ирана", — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В Тегеране, Тебризе, Исфахане и в районе Кереджа прогремели несколько взрывов.
Тем не менее, как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, эти обстрелы были ограниченными по масштабу.
Накануне вечером ИРИ атаковала территорию Израиля в ответ на недавний удар ЦАХАЛ по пригороду Бейрута. ВКС КСИР уточнили, что целью стала авиабаза Рамат Давид, по ней выпустили баллистические ракеты.
Впоследствии центральный штаб военного командования иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия" заявил, что Израиль столкнется с еще более сокрушительными последствиями, если решит отреагировать.
Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, призвал Тегеран вернуться к переговорам и заключить сделку. Он также выразил надежду, что Израиль не станет бить в ответ.
В конце мая премьер Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ расширить операцию против движения "Хезболла" на юге Ливана. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац пояснил, что военные хотят установить контроль в районе реки Летании и демилитаризировать эту зону.