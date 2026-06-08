Израиль сообщил об ударах по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана.

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. ЦАХАЛ заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана.

"Некоторое время назад израильские ВВС нанесли удары по военным целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в западной и центральной частях Ирана", — говорится в сообщении в Telegram-канале

В Тегеране, Тебризе, Исфахане и в районе Кереджа прогремели несколько взрывов.

Тем не менее, как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, эти обстрелы были ограниченными по масштабу.

ИРИ атаковала территорию Израиля в ответ на недавний удар ЦАХАЛ по пригороду Накануне вечероматаковала территорию Израиля в ответ на недавний удар ЦАХАЛ по пригороду Бейрута . ВКС КСИР уточнили, что целью стала авиабаза Рамат Давид, по ней выпустили баллистические ракеты.

Впоследствии центральный штаб военного командования иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия" заявил, что Израиль столкнется с еще более сокрушительными последствиями, если решит отреагировать.

Президент США Дональд Трамп , со своей стороны, призвал Тегеран вернуться к переговорам и заключить сделку. Он также выразил надежду, что Израиль не станет бить в ответ.