Трамп предложил назначить Тодда Бланша министром юстиции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп предложил назначить Тодда Бланша на должность министра юстиции на постоянной основе.
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил сенату назначить нынешнего исполняющего обязанности министра юстиции Тодда Бланша на должность на постоянной основе, сообщил Белый дом.
Министр юстиции США является одновременно генеральным прокурором страны.
"Номинация отправлена в сенат: Тодд Бланш в качестве генпрокурора", - сообщил Белый дом.
Бланш занимает должность исполняющего обязанности генпрокурора с апреля после увольнения прошлого министра Пэм Бонди. Ранее он был федеральным прокурором и личным адвокатом Трампа.