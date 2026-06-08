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СМИ: в Европе хотят получить одобрение Трампа на разминирование Ормуза - РИА Новости, 08.06.2026
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17:38 08.06.2026
СМИ: в Европе хотят получить одобрение Трампа на разминирование Ормуза

Bloomberg: в Европе хотят получить одобрение Трампа на разминирование Ормуза

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Союзники США в Европе намерены получить одобрение Дональда Трампа на разминирование Ормузского пролива в рамках саммита G7.
  • Великобритания и Франция завершили работу над планами по проведению многонациональной миссии по разминированию Ормузского пролива.
  • Дипломатическая служба Евросоюза предложила сделать военную миссию сообщества в Красном море Aspides ключевым участником процесса разминирования Ормузского пролива.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Союзники США в Европе намерены получить одобрение американского президента Дональда Трампа на разминирование Ормузского пролива в рамках грядущего саммита G7, который пройдет во французском городе-курорте Эвиан-ле-Бен, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее агентство передавало, что Великобритания и Франция завершили работу над планами по проведению многонациональной миссии по разминированию Ормузского пролива.
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"Союзники США будут добиваться одобрения президента Дональда Трампа плана по разминированию Ормузского пролива... Получение одобрения на миссию в рамках G7 является одной из главных целей ближневосточной повестки саммита", - говорится в публикации.
Как подчеркивает агентство, лидеры европейских стран рассматривают миссию как способ показать Трампу свою поддержку, однако пока возможное решение Трампа остается неясным. Отмечается, что европейские чиновники на протяжении нескольких недель обсуждали со своими американскими коллегами миссию по разминированию, которая будет проводиться после окончания конфликта. Представители европейских стран утверждают, что помощь Европы может быть полезна, если учесть ограниченные возможности США по разминированию.
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При этом, как пишет Блумберг, Представители Британии и Франции готовы начать обсуждения касательно деталей операции с Ираном.
Агентство Рейтер ранее со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ передавало, что дипломатическая служба Евросоюза предложила сделать военную миссию сообщества в Красном море Aspides ключевым участником процесса разминирования Ормузского пролива.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
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В миреОрмузский проливСШАЕвропаДональд Трамп
 
 
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