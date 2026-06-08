СМИ: в Европе хотят получить одобрение Трампа на разминирование Ормуза

Краткий пересказ от РИА ИИ Союзники США в Европе намерены получить одобрение Дональда Трампа на разминирование Ормузского пролива в рамках саммита G7.

Великобритания и Франция завершили работу над планами по проведению многонациональной миссии по разминированию Ормузского пролива.

Дипломатическая служба Евросоюза предложила сделать военную миссию сообщества в Красном море Aspides ключевым участником процесса разминирования Ормузского пролива.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Союзники США в Европе намерены получить одобрение американского президента Дональда Трампа на разминирование Ормузского пролива в рамках грядущего саммита G7, который пройдет во французском городе-курорте Эвиан-ле-Бен, передает агентство Союзники США в Европе намерены получить одобрение американского президента Дональда Трампа на разминирование Ормузского пролива в рамках грядущего саммита G7, который пройдет во французском городе-курорте Эвиан-ле-Бен, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Ранее агентство передавало, что Великобритания и Франция завершили работу над планами по проведению многонациональной миссии по разминированию Ормузского пролива.

"Союзники США будут добиваться одобрения президента Дональда Трампа плана по разминированию Ормузского пролива... Получение одобрения на миссию в рамках G7 является одной из главных целей ближневосточной повестки саммита", - говорится в публикации.

Как подчеркивает агентство, лидеры европейских стран рассматривают миссию как способ показать Трампу свою поддержку, однако пока возможное решение Трампа остается неясным. Отмечается, что европейские чиновники на протяжении нескольких недель обсуждали со своими американскими коллегами миссию по разминированию, которая будет проводиться после окончания конфликта. Представители европейских стран утверждают, что помощь Европы может быть полезна, если учесть ограниченные возможности США по разминированию.

При этом, как пишет Блумберг, Представители Британии и Франции готовы начать обсуждения касательно деталей операции с Ираном.

Агентство Рейтер ранее со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ передавало, что дипломатическая служба Евросоюза предложила сделать военную миссию сообщества в Красном море Aspides ключевым участником процесса разминирования Ормузского пролива.