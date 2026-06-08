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Трамп поддержал кандидатуру патриарха Феофила III как посредника по Украине - РИА Новости, 08.06.2026
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Религия
 
15:21 08.06.2026
Трамп поддержал кандидатуру патриарха Феофила III как посредника по Украине

Ynet: Трамп одобрил кандидатуру патриарха Феофила III как посредника по Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп поддержал кандидатуру патриарха Иерусалимского Феофила III в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
  • Иерусалимский патриарх Феофил III должен будет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в июне в рамках инициативы по достижению перемирия.
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру патриарха Иерусалимского Феофила III в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, сообщил израильский новостной портал Ynet.
Как сообщил портал, Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Вашингтон с визитом к президенту Трампу 4 июня, в ходе встречи, которая продлилась около 40 минут, они затронули темы ограничений, касающихся как мусульман, так и христиан на Святой земле, в том, что касается доступа к местам поклонения и соблюдения религиозных обрядов.
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"Президент США Дональд Трамп дал согласие на то, чтобы Иерусалимский патриарх Феофил III выступил посредником между Россией и Украиной в усилиях по достижению перемирия", - сообщил портал, ссылаясь на источники.
Также уточняется, что в рамках этой инициативы патриарх должен будет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в июне. Портал отмечает, что Феофил III считается фигурой, пользующейся доверием обеих сторон благодаря своему авторитету в православном мире и участию в ряде дипломатических и гуманитарных инициатив.
Пятого июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется, что переговоры по Украине будут возобновлены и сложившаяся пауза будет прервана.
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