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Нетаньяху и Трамп провели телефонный разговор - РИА Новости, 08.06.2026
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15:18 08.06.2026
Нетаньяху и Трамп провели телефонный разговор

N12: Нетаньяху и Трамп провели телефонный разговор

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне новой эскалации конфликта с Ираном.
  • Израильские военные ждут от политического руководства указаний о дальнейших шагах.
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне новой эскалации конфликта с Ираном, сообщил израильский 12-й канал со ссылкой на источник.
"Нетаньяху и Трамп недавно поговорили", - сообщил телеканал.
По словам источника телеканала, израильские военные теперь ждут от политического руководства указаний о дальнейших шагах.
Ранее в понедельник Трамп заявил, что Израиль и Иран стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешают "невежество или глупость".
Военное командование Ирана уже сообщило, что прекращает свои удары по Израилю, но предупреждает, что нанесет более сокрушительные удары в случае новых атак Израиля в Ливане.
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