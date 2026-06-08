Нетаньяху и Трамп провели телефонный разговор

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне новой эскалации конфликта с Ираном.
- Израильские военные ждут от политического руководства указаний о дальнейших шагах.
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне новой эскалации конфликта с Ираном, сообщил израильский 12-й канал со ссылкой на источник.
По словам источника телеканала, израильские военные теперь ждут от политического руководства указаний о дальнейших шагах.
Военное командование Ирана уже сообщило, что прекращает свои удары по Израилю, но предупреждает, что нанесет более сокрушительные удары в случае новых атак Израиля в Ливане.