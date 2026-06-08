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Трамп заявил о готовности отправить спецназ в Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2026
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11:23 08.06.2026
Трамп заявил о готовности отправить спецназ в Иран, пишут СМИ

FT: Трамп может отправить спецназ в Иран в случае провала переговоров

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть отправку спецназа в Иран в случае провала переговоров.
  • Он сказал, что в случае провала переговоров США либо возобновят боевые действия, либо продолжат морскую блокаду иранских портов.
  • Президент США считает, что морская блокада иранских портов имеет более мощный эффект, чем любая атака.
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть отправку спецназа в Иран в случае, если переговоры о завершении конфликта не увенчаются успехом, сообщает газета Financial Times после интервью с американским лидером.
"Отвечая на вопрос, что произойдет, если любая сделка (с Ираном - ред.) провалится "по существу", Трамп сказал, что рассмотрит возможность проведения операции спецназа в Иране", - пишет издание.
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По данным газеты, президент добавил, что в случае провала переговоров США либо возобновят боевые действия, либо продолжат морскую блокаду иранских портов.
"(Провал переговоров - ред.) означал бы одно из двух. Первое - это означало бы, что, возможно, мы вернемся и "позаботимся" там обо всем остальном, о чем наши военные еще не "позаботились". Или это просто означало бы, что мы сохраним блокаду Ирана, потому что эта блокада, вероятно, имела более мощный эффект, чем любая атака," - заявил Трамп газете.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно.
Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Атака последовала через несколько часов после заявлений в Иране о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Иран в ответ продолжил обстрелы израильской территории.
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