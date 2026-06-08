Трамп заявил о готовности отправить спецназ в Иран, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть отправку спецназа в Иран в случае провала переговоров.
- Он сказал, что в случае провала переговоров США либо возобновят боевые действия, либо продолжат морскую блокаду иранских портов.
- Президент США считает, что морская блокада иранских портов имеет более мощный эффект, чем любая атака.
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть отправку спецназа в Иран в случае, если переговоры о завершении конфликта не увенчаются успехом, сообщает газета Financial Times после интервью с американским лидером.
По данным газеты, президент добавил, что в случае провала переговоров США либо возобновят боевые действия, либо продолжат морскую блокаду иранских портов.
"(Провал переговоров - ред.) означал бы одно из двух. Первое - это означало бы, что, возможно, мы вернемся и "позаботимся" там обо всем остальном, о чем наши военные еще не "позаботились". Или это просто означало бы, что мы сохраним блокаду Ирана, потому что эта блокада, вероятно, имела более мощный эффект, чем любая атака," - заявил Трамп газете.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно.
Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Атака последовала через несколько часов после заявлений в Иране о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Иран в ответ продолжил обстрелы израильской территории.