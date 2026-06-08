Трамп заявил о готовности отправить спецназ в Иран, пишут СМИ

"(Провал переговоров - ред.) означал бы одно из двух. Первое - это означало бы, что, возможно, мы вернемся и "позаботимся" там обо всем остальном, о чем наши военные еще не "позаботились". Или это просто означало бы, что мы сохраним блокаду Ирана, потому что эта блокада, вероятно, имела более мощный эффект, чем любая атака," - заявил Трамп газете.