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Трамп попросил Нетаньяху подождать с ответными ударами по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2026
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03:11 08.06.2026
Трамп попросил Нетаньяху подождать с ответными ударами по Ирану, пишут СМИ

Axios: Трамп попросил Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану

© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану, так как Вашингтон и Тегеран близки к заключению сделки.
  • Премьер Израиля сначала возражал, но в итоге "псевдо-согласился" временно отложить военные действия.
ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану из-за того, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению сделки, утверждает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля вечером в 7 июня. Атака последовала через несколько часов после угроз из Ирана о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута.
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Нетаньяху придется принять сделку США и Ирана, заявил Трамп
Вчера, 01:20
"Во время разговора Трамп сказал Нетаньяху повременить (с ударами - ред.), потому что "мы близки к тому, чтобы заключить хорошую сделку", – передает портал.
Премьер Израиля сначала возражал, но в итоге "псевдо-согласился" временно отложить военные действия. Разговор был спокойным, в отличие от напряженной и эмоциональной беседы лидеров на прошлой неделе, подчеркивают источники Axios.
Второго июня портал сообщил, что Трамп вышел из себя и разразился нецензурной бранью во время телефонного разговора с Нетаньяху, назвав премьера "сумасшедшим". Причиной стало то, что спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф пригрозил остановить переговорный процесс с США и выступить против Израиля, если Тель-Авив продолжит военные действия против Ливана.
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Трамп прогнозирует долгий конфликт, если Израиль ответит на атаку Ирана
7 июня, 23:33
 
В миреИзраильИранСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуМохаммад-Багер ГалибафВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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