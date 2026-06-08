Трамп попросил Нетаньяху подождать с ответными ударами по Ирану, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану, так как Вашингтон и Тегеран близки к заключению сделки.
- Премьер Израиля сначала возражал, но в итоге "псевдо-согласился" временно отложить военные действия.
ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану из-за того, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению сделки, утверждает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
Премьер Израиля сначала возражал, но в итоге "псевдо-согласился" временно отложить военные действия. Разговор был спокойным, в отличие от напряженной и эмоциональной беседы лидеров на прошлой неделе, подчеркивают источники Axios.
Второго июня портал сообщил, что Трамп вышел из себя и разразился нецензурной бранью во время телефонного разговора с Нетаньяху, назвав премьера "сумасшедшим". Причиной стало то, что спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф пригрозил остановить переговорный процесс с США и выступить против Израиля, если Тель-Авив продолжит военные действия против Ливана.