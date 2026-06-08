Нетаньяху придется принять сделку США и Ирана, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет обязан принять любую сделку США с Ираном.
- Трамп заявил, что принимает все решения и у Нетаньяху не будет выбора.
ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет обязан принять любую сделку США с Ираном, считает президент США Дональд Трамп.
"У него не будет выбора… Я принимаю все решения. Он (Нетаньяху - ред.) не принимает решений", - сказал Трамп в интервью газете Financial Times.