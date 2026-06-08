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Нетаньяху придется принять сделку США и Ирана, заявил Трамп - РИА Новости, 08.06.2026
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01:20 08.06.2026 (обновлено: 01:34 08.06.2026)
Нетаньяху придется принять сделку США и Ирана, заявил Трамп

Трамп: у Нетаньяху не будет иного выбора, кроме как принять сделку США и Ирана

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет обязан принять любую сделку США с Ираном.
  • Трамп заявил, что принимает все решения и у Нетаньяху не будет выбора.
ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет обязан принять любую сделку США с Ираном, считает президент США Дональд Трамп.
"У него не будет выбора… Я принимаю все решения. Он (Нетаньяху - ред.) не принимает решений", - сказал Трамп в интервью газете Financial Times.
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Вчера, 23:33
 
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