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Трамп прокомментировал эскалацию между Ираном и Израилем - РИА Новости, 08.06.2026
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01:13 08.06.2026
Трамп прокомментировал эскалацию между Ираном и Израилем

Трамп после атаки Ирана по Израилю заявил, что дела идут очень хорошо

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп призвал не продолжать обмен ударами между Израилем и Ираном.
  • Трамп заявил журналистке New York Post, что «дела идут очень хорошо».
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после атаки Ирана по Израилю и его призывов не продолжать обмен ударами заявил, что "дела идут очень хорошо".
Американский лидер ранее заявлял, что позвонит премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху и попросит не наносить ответный удар по Ирану. Он также призывал Тегеран вернуться за стол переговоров.
"Он (Трамп – ред.) сказал, что сейчас не может говорить, но добавил: "дела идут очень хорошо", – написала в Х журналистка New York Post Кейтлин Дорнбос по итогам беседы с президентом США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Трамп переговорил с Нетаньяху, сообщил журналист
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В миреСШАИранИзраильДональд ТрампБиньямин НетаньяхуВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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