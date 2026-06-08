Трамп прокомментировал эскалацию между Ираном и Израилем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп призвал не продолжать обмен ударами между Израилем и Ираном.
- Трамп заявил журналистке New York Post, что «дела идут очень хорошо».
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после атаки Ирана по Израилю и его призывов не продолжать обмен ударами заявил, что "дела идут очень хорошо".
Американский лидер ранее заявлял, что позвонит премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху и попросит не наносить ответный удар по Ирану. Он также призывал Тегеран вернуться за стол переговоров.